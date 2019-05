Fehér oroszlánbébi született a Szegedi Vadasparkban - Fotók

Fotó: Szegedi Vadaspark/ Endrédi Lajos

2019. május 15-én született meg Nadja és Timba, a fehér oroszlán pár második kölyke. A nőstény kisoroszlán a Szonja nevet kapta, és szerencsére a már a győri Xantus János Állatkertben élő testvérével, Amalival ellentétben nála nem jelentkeztek problémák, az anyjának most van elég teje, így nincs szükség emberi segítségre. - írja a Szegedi Vadaspark Az anyaállat, miután készültünk az ellésre, már napok óta a ház biztonságában várta az utódjának világra jöttét, és most is ott neveli a kicsit. Az élesebb szemű látogatók akár meg is láthatják a kb. 1,5 kilogramm súllyal született oroszlánkölyköt, viszont a Vadaspark közleményében kéri, hogy kopogással, villanófénnyel és egyéb módon se zavarják az anyát és kicsinyét!Az állatkertek a világos színű, avagy fehér oroszlánként ismert színváltozat elég ritka. Ez a színezet nem faji, alfaji bélyeg, és nem is albinizmus, hanem Dél-Afrikában, Timbavati térségében a természetben is előforduló színváltozat. Igaz, miután kedvelt vadászcélpont volt a felfedezése után, a 1990-es évek végére már nem is tudtak vadon élő egyedeiről. A Global White Lion Protection Trust által közölt legfrissebb, 2018-as adatok szerint csak 11 fehér oroszlán él jelenleg természetes körülmények között, míg állatkertekben és tenyészfarmokon közel 300 egyede él. Az előbbiekben génmegőrzés a cél, hogy megőrizzük ezt a természetben is előforduló génváltozatot, amelynek eltűnéséért egyértelműen az ember lenne a felelős.