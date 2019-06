Fejben szoroz össze húszjegyű számokat a szegedi diák, ő lett a legjobb számoló Európában

Szin Jázmin

A mentális aritmetika Magyarországon még kevéssé ismert módszer, amit bizonyít az is, hogy egyedül Szegeden tanítják. Lényege, hogy művelői fejben számolnak, gyakorlatilag gyorsabban, mintha számológéppel tennék. Rendeznek belőle különböző nemzetközi versenyeket is, amelyeken soha nem szerepelt még magyar induló. A németországi Rekenben rendezett múlt heti junior-Európa-bajnokságon azonban egy tízéves szegedi kislány, Szin Jázmin képviselte hazánkat, aki egyik számában kiemelkedő eredményt ért el.– Kilenc ország hatvan fiatalja mérte össze ott a tudását – mesélte Soós Boglárka felkészítő tanár, a Kis Zseni Mentális Aritmetika Iskola magyarországi koordinátora. – Volt, hogy húszjegyű számot kellett húszjegyűvel fejben összeszorozni, míg a második feladatsorban 15 perc alatt ötven olyan feladványt kellett megoldani, ahol a megadott számokat különböző matematikai műveletekkel végeredményként százra kellett kihozni. A fő tesztben pedig két órán keresztül végeztek köbgyökvonást, valutaváltást, bér- és évszámításokat – részletezte a felkészítő tanár.A versenyzők nem használhattak a számításokhoz még papírt és ceruzát sem, csak a végeredményt írhatták le. Az első két kategóriában nem voltak korosztályi kategóriák, így Jázmin 19 évesek ellen is versenyzett. A fő tesztjén viszont 5. helyezést ért el. Akik megelőzték, mindannyian már harmadik éve versenyeznek – mellesleg ők is mindannyian Kis Zseni iskolában tanulnak. Jázmin sikerének értékét tovább növeli, hogy a versenyfeladatok megoldási módszertanát a szegedi kislány mindössze 3 hónapja tanulja, így voltak olyan példák is, melyekhez hozzá sem tudott fogni. Felkészítő tanára ugyanis úgy döntött, inkább nem tanulnak meg mindent a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt, amivel viszont már foglalkoztak, azt tökéletesen begyakorolják.Jázmin 3 éve tanulja a mentális aritmetikát, melynek az abakusz az alapja. – Kezdetben ezt használják számoláshoz, később már csak elképzelik. A két agyfélteke egyszerre dolgozik: a bal számol, a jobb látja a golyók állását. A különböző számításokra pedig formulákat alkalmaznak – magyarázta Soós Boglárka. Magyarországon rajta és Jázminon kívül senki nem tudja azokat a technikákat, melyeket ezen a versenyen használni kell, így a tízéves kislány szeptemberben már az iskola tanárképzőjén tart majd elő­adást. Különleges tudásának a Karolina nyolcosztályos gimnáziumában is hasznát veszi, ahova jár – de nem feltétlenül csak matematikaórán.A mentális aritmetika viszont a legjobb agyfejlesztési módszer, így ennek köszönhetően könnyebben tanulok.