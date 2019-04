Fejlődésnek indult a facsemeték többsége Szegeden

– Fajtól függően május környékére egyértelműen kiderül, hány facsemete indult fejlődésnek, de az már most látszik, hogy nagyon jó a megeredési arányuk – mondta el Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója, akit a tavaly késő ősszel kezdett fásítási program eredményéről kérdeztünk.Mint megírtuk, az önkormányzati cég ötvenféle, összesen 730 darab facsemetét ültetett el szerte Szegeden tavaly ősszel és tél elején. Bár a tél nem volt kifejezetten hideg, a tavaly ősz óta tartó aszály a fákra is hatással van. Hogy a kiszáradást elkerüljék, a környezetgazdálkodás már március végén megkezdte a locsolásukat, a második kört most kezdik. Ennyire korán erre még nem volt példa, bár már tavaly is hat körben kellett összesen locsolni a városi fákat, ami meglehetősen költséges. Lajtos kocsikban kell a helyszínre szállítani az ivóvizet, természetes forrásból, például a Tisza vizével ugyanis a szigorú közegészségügyi előírások miatt nem lehet locsolni. A facsemeték a gyökérzetükhöz képest nagy koronájuk miatt hajlamosak „túlpárologtatni", és így kiszárítani magukat. Ezt úgy igyekeznek elkerülni, hogy ültetés előtt visszametszik a koronájukat, ültetéskor pedig a földlabdájuk alá kísérleti jelleggel egy speciális vízmegtartó gélt helyeznek – magyarázta Makrai László.A szakember hangsúlyozta, a farekonstrukciós program évek óta sikeres Szegeden: 2018-ban 99, 2017-ben 97 százalékos volt a kiültetett fák megeredési aránya. Két éve egy 10 ezer négyzetméteres szőregi területen egy 3 ezer tölgyből, kőrisből és szilből álló véderdőt is újratelepítettek, valamint 6 mázsa tölgymakkot is elvetettek. Ez az erdő is fejlődésnek indult – tette hozzá az igazgató. Ezeken túl márciusban a körtöltés mentén az áramszolgáltatóval közösen 129 csemetét ültettek ki a Lomnici utca és a Zsitva sor mellett.