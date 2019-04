Fél órára rövidülhet a menetidő a két város között - Szándéknyilatkozat a Szeged-Szabadka vasútról

A Szeged és Hódmezővásárhely között épülő tramtrain vonalának folytatása lesz a Szeged és Szabadka közötti vasút. Fotó: Karnok Csaba

A Szabadka–Szeged és a Szabadka–Baja közötti vasútvonal hiányzó szakaszainak megépítéséről, illetve a meglévő részek modernizációjáról is megállapodott a szerb és a magyar kormány a tegnapi együttes ülésén Szabadkán. Ana Brnabic szerb és Orbán Viktor magyar kormányfő sajtótájékoztatóján elhangzott: a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal korszerűsítése után a két főváros közötti menetidő 7-8 órányiról 2-3 órára rövidül. Orbán Viktor a Szabadka–Szeged és a Szabadka–Baja vonalakkal kapcsolatban azt mondta: mindenkinek jó lesz, aki ebben a térségben lakik. Az utóbbi regionális vasútvonalakkal kapcsolatos kérdésre emlékeztetett: Magyarország a magyar–szerb vasúti közlekedés egészének újjáteremtésére kinevezett egy teljhatalmú embert, egy kormánybiztost Lázár János fideszes országgyűlési képviselő személyében. A politikus lapunk szombati számában mondta el: akár már 2022-re elkészülhet a Szeged és Szabadka közötti vasútvonal, a menetidő a két város között 30 percre rövidülhet.Orbán Viktor reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti új határátkelőhelyek megnyitása és az infrastrukturális beruházások a gazdaságra is jó hatást gyakorolnak majd. Ígéretet tett arra is, hogy Magyarország folytatni fogja a határokon túlnyúló beruházáspolitikáját, mindig szorosan együttműködve az adott kormánnyal.Ana Brnabic arról beszélt: tizenegy megállapodás született hétfőn, amelyek a politika, a gazdaság és a társadalom minden szegmensét érintik. Ez is bizonyítja, hogy ezeket a közös kormányüléseket nem azért szervezik, hogy a közvélemény azt lássa, jó az együttműködés, hanem azért, hogy kézzelfogható eredmények szülessenek, konkrét gondokra találjanak megoldást. A szerb kormányfő kiemelte: az idén megnyílik még Kübekháza és Rábé között a határátkelő, a tervek szerint pedig több más határátkelőt is bővítenek. Ez utóbbival kapcsolatban korábban Pásztor István, a Vajdasági Magyarok Szövetsége elnöke elmondta: az ásotthalmi, illetve a röszkei közúti határátkelő nyitvatartását hosszabbítják meg, várhatóan éjjel-nappal működnek majd az átkelők.