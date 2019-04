Felháborítóan drágának tartják a Kisstadion új pályadíjait a futball szerelmesei

Üresek a műfüves pályák a Kisstadionban. Nem meglepő, világítással együtt 11 ezer forintba kerül egy órára a használat. Fotó: Frank Yvette

5100 forintról 9000-re duzzasztotta a vezetőség a bérleti díjat Újszeged egyik legnagyobb értékű ingatlanában, mindenféle közlekedési eszközzel könnyen megközelíthető sportlétesítményében. Olvasónk mintegy húsz éve, hetente több alkalommal járt ki barátaival futballozni a műfűre, de azt mondja, ilyen árért már biztosan nem teszik majd. Panaszlevelet is írt a Szegedi Sport és Fürdők Kft. vezetőségének, melyben hangsúlyozta – idézem: „Ez a díjemelés erkölcstelen, súlyosan elhibázott és tökéletesen szembemegy azzal a céllal és általános törekvéssel, ami a tömegsport fontosságát lenne hivatott erősíteni".Az új díjszabásról lapunk is megkérdezte a társaságot. – A pálya ára valóban 9 ezer forint óránként, ami tartalmazza az öltözőhasználatot és a tusolási lehetőséget, 20 fő/pálya biztosítással. A világítás költsége a nagy teljesítményű reflektorokkal, önköltségi áron 2000 forint, ezért számolunk fel a bérleti díjhoz további 2000 forintot. Áraink azért ilyen kedvezőek, mert az önkormányzat jelentősen támogatja a működésünket, így a létesítmény személyzetének bérét nem építjük be az árba, mert azt teljes egészében a városvezetés biztosítja annak érdekében, hogy a versenypiaci árakhoz képest kedvezőbb áron biztosítsuk a lakosság sporthoz jutási lehetőségét. A díjszabást az indokolja, hogy a műfüves pályákat különös gonddal kell üzemóránként karbantartani, drága gépekkel. Egy pálya évente közel 6–8 millió forint közvetlen költséget jelent. A bérleti díjat nem tudjuk csökkenteni – magyarázza Drégelyi Zoltán, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezetője.Hozzátette: azon baráti társaságoknak, amelyek a drága fenntartású műfüves pálya kedvezményes árát sem tudják megfizetni, de szeretnének sportolni, a Szabadság téri szabadidős létesítményükben korlátlanul megtehetik.