Feljelentést tett Szabó Bálint a dorozsmai nagybani értékesítése miatt

Szabó Bálint, a Mindenki Szegedért Mozgalom alapítója a Csongrád Megyei Főügyészségen a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. értékesítése kapcsán tett feljelentést. A politikus szerint hűtlen és hanyag kezelés történt, Szegedet ismét milliárdos vagyonvesztés érte, hiszen véleménye szerint a cég az önkormányzat zászlóshajója volt.



A piacot uniós támogatásból, több százmillió forintból fejlesztették, majd nem sokkal ezután, 2017 decemberében a kereskedőknek harmincnapos felmondást küldtek, 2018. január végén pedig be is zárt a piac. A kisebbségi tulajdonos, a Floratom Kft. megvásárolta a város üzletrészét 530 millió forintért. Szabó Bálint szerint a többségi tulajdon mélyen áron alul cserélt gazdát.



– Csak a befektetett eszközök és a saját tőke egymilliárd forint volt, hiszen értékes, közművesített területről volt szó, új, modern épületekkel. Becslések szerint az egész piac akár hárommilliárd forintot is megért akkor, amikor a többségi tulajdont megvette a Floratom Kft. – írta a feljelentésben.



A jogász az ügyet a Ligetfürdő Kft. üzletrészének eladásához hasonlította, ami kapcsán a múlt héten már feljelentést tett.