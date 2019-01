Felkészültek a balástyai és az ópusztaszeri tanyavilág lakói - Még nincs igazán hideg, a gémeskút sem fagyott be

A hétvégén többcentis hónak örülhettünk, a meteorológusok szerint pedig egy front újabb hótakarót hoz magával. Ugyan valamennyi településen járhatók az utak, de megnéztük, a balástyai és az ópusztaszeri tanyavilágban mennyire okoz fejtörést a havazás, ott örülnek-e a télies időjárásnak.– Ezek már nem olyan havazások, mint amilyenek régen voltak, például 1987-ben. Nincs már akkora hó, ráadásul az önkormányzat az utakról is ledúrja. Ha véletlenül nem jutnak el ide, akkor megoldjuk magunk. Évtizedek óta itt élünk, már megtanultuk. Nem állhat meg az élet itt sem – magyarázta lapunknak Kovács János, aki épp ottjártunkkor végzett a bejáró takarításával egy ópusztaszeri tanyánál. Felesége hozzátette, amikor még ők nevelték a gyermekeiket, akkor iskolabusz sem volt, mégis megoldották, most viszont kijönnek a diákokért.– Fával, étellel és itallal is felkészülünk mindig, hiszen sosem lehet tudni, mi lesz holnap. De még így is jobb itt kint, mint a településen. Magunk termeljük az asztalra valót, és az állatokat is mi neveljük, ez sokkal egészségesebb, még akkor is, ha ma már nem éri meg ezzel foglalkozni. Itt a gémeskút is, nyáron újította fel a férjem, ebből itatunk, de még nem fagyott be az sem, nincs hideg annyira – emeli ki Erzsébet.Odébb autózva közben mi is megtapasztaltuk, nincsenek elzárva a tanyák lakói a községektől, városoktól. Járhatók az utak.Bindics Ádám és családja 2010 februárjában költözött ki a balástyai tanyavilágba, ahol jelenleg három kisgyermeket nevelnek. Felesége szerint a hó nem gátolja őket semmiben, segítségükre van egy terepjáró, azzal viszik a csemetéket óvodába, ilyenkor azzal közlekednek mindenhová.– Csaknem 250 hektáron tenyésztünk állatokat, legfőképp az Ausztráliából származó murray grey szarvasmarhával, azaz húsmarhával foglalkozunk. Jól látszik, az állatok sem fáznak itt kint, az a titok, hogy étellel melegen tartjuk őket belülről. Egyébként tökéletes állat erre a vidékre, hiszen mínusz 40 fokig bírja. Én Sopronból költöztem ide, de egyáltalán nem bántam meg. Nem szerettem a várost, vagy az volt, hogy irány egy lakatlan sziget, vagy lesz egy tanyám, amely egyébként gyerekkori álmom volt. A város mellett nincs sok pozitív érvem, a gyermeknevelésre ez a legtökéletesebb helyszín, ahol most vagyunk, a gyermekeink is nagyon élvezik, saját dombjuk van a szánkózáshoz – nyilatkozta lapunknak a családfő.