Fellélegezhet Szeged: így fog tudni könnyebben parkolni a belvárosban!

Korábban már beszámoltunk arról, hogy folyamatos a parkolók zsúfoltsága a belvárosban, amit sokszor a rendezvények, építkezések és szabálytalan foglalások eredményeznek. Mivel a parkolóövezet nagysága, az utcák mérete időközben nem változott, így a Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) nem tudja növelni a helyek számát. A városüzemeltetési bizottság azonban új ötlettel rukkolt elő a probléma orvoslása érdekében. Az okos rendszerek és eszközök terjedésével, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal lehetővé vált a nem közterületen lévő üres parkolóhelyek bevonása is. Szegeden például a Mars téren és a Szent-Györgyi Albert Agóra területén lévő parkolók ilyenek. Az ott szabadon lévő helyeket jelezné a volán mögött ülők számára az okos rendszer, mely egyébként számos nagyvárosban működik már. Most hozzánk is megérkezhet a „csoda„.



A Parkl nevű applikáció segítségével oldódhat meg a régóta fennálló probléma, ugyanis az új program az autósok elől elrejtett, kihasználatlan parkolóhelyeket teszi elérhetővé. Készpénzmentes, biztos helyet kínáló applikáció, mely minden okostelefonon használható. A szerződött parkolók mindegyikéhez kihelyezik a Parkl saját dobozát, ami kezeli a felhasználók ki- és bejutását. Beenged oda is, ahova egyébként nem mennénk be, térképen mutatja, hol van szabad parkoló, amihez oda is navigál, ha kérjük, egy gombnyomásra be- és kienged a sorompó, és a legjobb, hogy nem kell az automatánál a jeggyel bénázni, hiszen az app számolja a bent töltött időt. Kihajtáskor elég megnyomni a parkolás vége gombot, a megadott számlaszámmal pedig elszámol. Később e-mailben érkezik a nyugta.



Az SZKT lapunkhoz eljuttatott kimutatásából jól látszik, egy-egy autós átlagosan 60-70 percet tölt belvárosi parkolóhelyen, és csak minden negyedik tranzakció rövidebb fél óránál. Érdemi eltérés nincs a hétköznapok között, a parkolás szempontjából minden nap egyforma. Éves szinten zsúfoltabbak a péntekek, és a legkevesebb autó hétfőn parkol a belvárosban. Ezt az ünnepek szerkezete, valamint a szegedi belvárosi hivatás- és konferenciaturizmus speciális hétvégi dinamikája eredményezi.