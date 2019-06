Felveszik a harcot a szúnyoginvázióval szemben

A héten a megyében szinte mindenütt permeteznek. Fotó: Karnok Csaba

A májusi csapadékos idő a beköszöntött meleggel együtt optimális a szúnyogok fejlődésére. A Tiszán levonult árhullám nagy területen hozott létre ideális élőhelyeket a csípőszúnyogok számára. A meleg időjárás felgyorsította a lárvák fejlődését: a kialakult pangó vizekből már nagyrészt kikeltek a szúnyogok.Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság közölte, június második hetében biológiai és kémiai módszerrel egyaránt fellépnek az elszaporodott vérszívók ellen. Csongrád megyében is erős a szúnyogártalom:itt ezen a héten végzik a szúnyoggyérítést.Kedden Szegeden 3700, Hódmezővásárhelyen 1200 hektáron a kifejlett egyedeket irtották. Szegeden este 8 óra körül két gép is permetezett: az egyik a vízpartok környékén biológiai, a másik a város területén kémiai gyérítést végzett.Egyes megyei településeken – például Mártélyon, Algyőn, Ópusztaszeren – a földi kémiai eljárást alkalmazza a katasztrófavédelem: a melegködképzéses módszer azonnal csökkenti a szúnyogok számát. Az önkormányzatok saját hatáskörben is igényelhetik a szúnyoggyérítést, így tett Mórahalmon és Tiszasziget is, ahol pénteken irtják a vérszívókat.Szegeden minden kedden a város 21 pontján zajlik csípésszámlálás, meghatározzák az előforduló szúnyogfajokat is. Makrai Lászlótól, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.vezetőjétől megtudtuk, a csípőszúnyognak körülbelül 14 faja repkedhet Szegeden. Vannak, amelyek folyóvizektől függetlenek: a kert végében hagyott vödrökben, kis tavakban nőnek fel. A múlt hét elején az ártéri fajok száma nőtt meg jelentősen.– A töltés közelében sekély állóvizek alakultak ki: ott hétvégén megrendelésünkre elkezdték a szakemberek a biológiai irtást. Óránként 20 csípést mértek esténként, ezért a légi kémiai gyérítést az egész város területérebejelentettük. A keddi után várhatóan lesz még egy légi védekezés Szegeden – mondta Makrai.