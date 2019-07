Felvonulás után ma kamionhúzó verseny a Sziksóstón - Újra dübörögnek a kamionok

Az Izabella-híd előtti kamionparkolóba, a Dorozsmai úti kamionos emlékműhöz már péntek kora délután megérkeztek a XXIX. Nemzetközi Kamionos Country Találkozó első résztvevői, de az igazi tömeg csak a fél ötös megnyitó előtt gyűlt össze. A legendák szerint az első találkozó közel három évtizeddel ezelőtt egy kamionos tanyájáról indult, ahol alig maroknyian egy-egy tányér bográcsgulyás mellett érezték jól magukat.Ágoston Attila, az ilyenkor mindig elfoglalt és folyamatosan telefonáló főszervező, aki már januárban elkezdte találkozó szervezését, elmondta, idén 245 kamionos jelezte a részvételt: érkeznek Hollandiából, Szlovákiából, Szerbiából, Romániából és most először Olaszországból is.– A sofőrök közül sokan csak itt, egyszer egy évben találkoznak. A hétvégén megisznak néhány korsó sört, aztán hétfőtől nyomják tovább. Kemény munka ez, nem olyan romantikus, mint sokan képzelik. Hiába járja be a világot a kamionos, világot nem lát, csak az autópályát. Plüssállatokkal is azért díszítik fel a vezetőfülkét, hogy ne unatkozzanak. A hosszú úton elszórakoztatják magukat, beszélnek hozzájuk – magyarázta a szervező, mikor egy Volvo gurult el mellettünk.– Szép hangja van, úgy jár mint egy svájci óra – áradozott a hatalmas dízelmotorról Attila, pedig nekünk úgy tűnt, pont olyan a hangja, mint egy hatalmas dízelmotornak.Hatalmas dízelmotorokból nem volt hiány. Idén először figyelemfelkeltő céllal, toborzási szándékkal a 46. Területvédelmi Zászlóalj munkatársai is felvonultak két fővel és egy 1986-os Ural-4320-al, ami egy 6×6-os hajtású tehergépkocsi, a Szovjetunióban fejlesztették ki.– Jó terepjáró. Igaz, csak 215 lóerős, de a forgatónyomatéka elég nagy – magyarázta Bodor Gábor zászlós. Ott ahol 10 500 köbcentis V8-as forgatja a főtengelyt, valóban nem lehet hiány nyomatékból, aminek ára is van: a monstrum átlagfogyasztása 45 liter száz kilométerenként.Legekből amúgy is akadt: egy több mint 100 ezer eurós Scaniát is találtunk. Jankovics Marcellnek pont ez a kedvence. – Azért tetszenek, mert szépek a jelek rajtuk – mondta a kisfiú, aki amikor megkérdeztem hány éves, annyit mondott, most lesz hat, de még öt.A szokásos pénteki szegedi felvonulás után, amin több mint száz kamion vett részt, Sziksósfürdőn szombaton a gyermekműsorok mellett többek között lesz terepügyességi verseny, fagyinyaló verseny hölgyeknek, sörivó bajnokság férfiaknak, kötélhúzás, kamionhúzás, kamion-szépségverseny és szkander. Este a Blackriders, a Kerozin és Raksa Bernadett muzsikál.