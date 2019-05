Fémdaraboktól pusztulhatott el Lajos Sándorfalván

Befogott kóbor kutyák Sándorfalván. Könnyen mérgezés áldozatai lehetnek. Fotó: Török János

A Facebookon kezdett el terjedni a hír a napokban, hogy ismeretlenek kutyákat, macskákat mérgeznek Sándorfalván, a Szent Imre utcában. Bár a közösségi oldalon nem fogták vissza magukat az elpusztult házi kedvencek tulajdonosai, és kemény szavakkal szidalmazták az elkövetőt, a nyilvánosságot névvel és fotóval valamiért mégsem akarta vállalni senki.Mónika, aki azt kérte, ne írjuk le a teljes nevét, azt mondta, nem csak a macskákat akarta elpusztítani az ismeretlen.– A külterületen gyakran ötösével-hatosával kóborolnak a kutyák. Sokan ugyanis itt szabadulnak meg a megunt ebektől, más kutyák pedig a gazda felelőtlensége, a rossz, hiányos kerítés miatt kóborolnak el. Ha tudom is, kié a kutya, nem tudunk mit csinálni, mert nincs benne csip. Ha csipje nincs, valószínűleg beoltva sincs. Csibafáról, Kővágóról is biciklivel járnak be a gyerekek az iskolába, nem lenne szerencsés, ha megtámadná őket egy kóbor kutya. Az önkormányzat mindent megtesz, kijönnek, összeszedik a kutyákat, de a felelőtlen állattartásra ez nem megoldás – magyarázta Mónika, aki megkötve tartja csipelt és szökős kutyáját, Dodót. Korábban megírtuk , évente közel 800 ezer forintjába kerülnek a felelőtlen kutyatulajdonosok a sándorfalvi önkormányzatnak.Mónika macskája, Lajos néhány nappal ezelőtt pusztult el. Mónika azt mondta, előbb véres volt a széklete, majd fémdarabokat talált a hányásában. Három-négy nap múlva talált rá a már élettelen állatra. Az eset kapcsán megkérdeztük a sándorfalvi önkormányzat illetékesét, Török Éva jegyző azt mondta, hozzájuk az ügyben még nem érkezett bejelentés.