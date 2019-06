Fergeteges fesztivál hangulat három napon át Üllésen

Háromnapos Nyárindító Fesztivált rendeznek a hétvégén Üllésen. Az ünnepélyes megnyitót szombaton tartották zenés felvonulással: dobosok és zászlósok, illetve a Fonó Néptáncegyüttes közreműködésével, a kulturális központtól egészen a Vásártérig. Nagy Attila Gyula polgármester megnyitó beszédében kiemelte, érnek a gyümölcsök a fán és a termények a földön, ami jól jelzi, hogy itt a nyár, Üllésen pedig hétvégén hivatalosan is elindult. B. Nagy László országgyűlési képviselő is köszöntötte az ünneplő üllésieket, illetve Kakas Béla , a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke is megtisztelte jelenlétével az eseményt.sakkverseny, pingpong mérkőzés, bormustra és tánckavalkád volt, majd18 óra 30 perctől színpadra lép például Péterfy Bori és a Love Band, illetve 20 óra 35 perctől a P. Mobil, de a nap során volt rendőrségi kutyás bemutató, néptáncgála és motoros show is.Polgár Peti, Détár Enikő, valamint Korda György és Balázs Klári fellépésével zárul a programkavalkád.