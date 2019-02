Festészetben és énekkarban is letette a névjegyét: Maderspach Katalin biológus is megkapta a Szeged Kultúrájáért díjat

Maderspach Katalin nem csak biológus. Szeged kultúrájáért is sokat tett. Fotó: Frank Yvette

Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetében dolgozott Maderspach Katalin majdnem harminc évig. A tanítás nem vonzotta, de tapasztalatait továbbadta. Időközben bekapcsolódott a Szeghy Endre Pedagógus Női Kar munkájába. – Összeismerkedtem a titkárral, aki gyorsan rávett, hogy próbáljam ki magam a kórusban. Hamar be is kerültem a mély vízbe. Megkedveltem Mihálka György karnagy urat, így igyekeztem mindent megtenni, hogy az első lemezünk megjelenhessen.A rádiónál kiharcolta, hogy összeállítsanak egy műsort. A kórus titkára, majd később a tagok bátorítására elnöke lett.– Gondolkodtam, hogy újítani kellene, mire azt ajánlották, keressek új titkárt, s legyek én az elnök. Viszont korábbi feladataimból is megtartottam párat, például a kórus menedzselését – mesélte Maderspach Katalin.Ő is sokat tett Szeghy Endre Vitéz utcai emléktáblájának elhelyezéséért, de névadójuk születésének 100. évfordulója alkalmából népdalainak kiadásában is fontos szerepet vállalt. Ez Repülj, madár címen jelent meg.A kórus tagjai és édesanyja is biztatta, hogy keresse fel az Országos Képző- és Iparművészeti Társaságot, amely ekkor még a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége nevet viselte. Ők állították ki először a képeit.– 1999-ben volt az első szegedi kiállításom. Kezdetben akvarellel és pasztellel dolgoztam, majd olajfestményeket is készítettem. Az első kettő mai napig megmaradt. A könnyedebb témákhoz ma is azt használom, virágcsendéletekhez például. A portrék viszont olajjal készülnek.Több mint 30, művészettörténészek által zsűrizett csoportos kiállításon szerepeltek eddig képei, és 25 önálló kiállítása is volt már. Rendszeresen szerepel az Újszegedi Művészek Tavaszi Tárlatán. 2009- ben albumot jelentetett meg festményeiből Lélekbe mártott ecsettel… címmel. A Szegedi Szépmíves Céhnek is tagja, rendszeresen állít ki tárlataikon is. Sokszínű munkásságáért a város önkormányzata nemrégiben őt is Szeged Kultúrájáért díjban részesítette.