Festő-, szobrász- és grafikusképzést terveznek: a zenei mellett hamarosan vizuális művészeti szakok indulnak

A Zeneművészeti Kar nemcsak épületében újul meg, hanem nevében és annak tartalmában is.

Fotó: Török János

Nátyi Róbert művészettörténész szerint a cél az, hogy az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar az ország vezető művészeti karává váljon. Fotó: Török János

Az elmúlt két évtizedben Magyarországon számos egyetemen arra törekedtek, hogy összművészeti karokat hozzanak létre. Így történt ez Pécsett, Győrben, Kaposváron és Egerben is. Az egyetem presztízsét növeli, az oktatási palettát színesíti egy ilyen kar jelenléte.– A szegedi Zeneművészeti Kar országosan és nemzetközileg is elismert. Szeretnénk a vizuális művészeti képzéseket ugyanerre a szintre fejleszteni – magyarázta Nátyi Róbert, aki az új rendszer kidolgozásért felel majd. – Szegeden ez idáig nem létezett a képzőművészek egyetemi szintű képzése, amely több évtizedes fájdalma a képzőművészeti szakmának. Éppen ennek hiányában kötött a REÖK pár éve egy megállapodást a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, amelyben közös konferenciák, kiállítások szervezésén túl a hallgatók különböző gyakorlatainak helyszínt biztosít az országos hírű kulturális intézmény. A tervek között szerepel a jövőben egy hasonló megállapodás az SZTE Bartók Béla Művészeti Karral is.A szenátus elfogadta a Tóth Péter dékán által beterjesztett javaslatot, hogy a Zeneművészeti Kar új nevet kapjon. Hamarosan a Bartók Béla Művészeti Kar szerepel majd a hivatalos iratokban. S így kinyílik egy kapu, hogy más művészeti ágak is képviseltessék magukat a zeneművészet mellett.– Első lépésben klasszikus, 10 féléves, tehát osztatlan képzőművészeti szakokat – festő, szobrász, grafikus – szeretnénk akkreditáltatni, hiszen ez minden további oktatás alapja. A későbbiekben igyekszünk a 21. századi kihívásoknak és igényeknek megfelelő további szakokat is indítani. Így a dizájn, a 3D-s animáció és a belsőépítészet is ígéretes lenne.A művészettörténész szerint, aki a kar oktatója is, mindkét művészeti ágnak csak haszna származik egy ilyen kapcsolatból. Sőt, erősítik egymást: a vizuális művészet mintegy „kistestvérként" kapcsolódna a zeneművészethez.Szintén a jövő kérdése, de az elképzelések listáján ott szerepel a doktori iskola is. Nátyi Róbert szerint összevonva a két területet erre nagyobb lehetőség lesz, hiszen a két művészeti ág szinergiáinak egybekapcsolásával sokkal hatékonyabb eredmények érhetők el, mint egyetlen művészeti ág szakmai hátterével.– A leendő Bartók Béla Művészeti Karon a vizuális művészetek esetében kizárólag művészképzéssel kívánunk foglalkozni. Azok a szakok, amelyek eddig a JGYPK-n indultak, természetesen továbbra is ott maradnak, így többek között a rajzpedagógus és a művészetközvetítés is.Nátyi Róbert minél hamarabb szeretne nekilátni a munkának, hiszen egy-egy szak akkreditációja, a szakindítások engedélyeztetése több évig is eltartó, hosszú folyamat. Őszig kellene elkészülniük az akkreditációs anyagokkal. Ezután kerülhet a kérelem a Magyar Akkreditációs Bizottság elé.– Szakonként 8–10 hallgatóval kalkulálunk. A képzőművészeti oktatás hasonlít a zenészképzéshez annyiban, hogy a legtöbben egy-egy neves oktató miatt döntenek végül egy adott egyetem mellett, így ezt szem előtt tartva az új szakok indulásakor olyan oktatókkal szeretnénk dolgozni, akik a magyar képzőművészeti élet elismert, kanonizált alakjai. A cél már a kezdés pillanatától az, hogy az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar az ország vezető művészeti karává váljon.