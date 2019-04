Fiatal lányok kötöttek el egy menetrend szerinti buszt Sándorfalván

Miközben a járművel közlekedtek, nekimentek egy közlekedési táblának, és akkor a busz oldala is megsérült.

Fiatal lányok loptak el egy menetrend szerinti autóbuszt a település végállomásáról két héttel ezelőtt egy hétvégi éjszaka. Információink szerint hárman voltak, és egyikük a buszállomás épületében volt takarítónő. A nevük elhallgatását kérő helyiek elmondták, hogy a tizen- és huszonéves fiatalok egy állomáshoz közeli szórakozóhelyen buliztak, és amikor hazafelé tartottak, akkor jutott eszükbe, hogy ellopják a buszt.Nem volt nehéz dolguk, mert – ahogy többen is elmondták – az éjszakára magára hagyott járműben volt az indítókulcs. Azt is megtudtuk, hogy nem elégedtek meg azzal, hogy Sándorfalván tesznek egy kört.Az egyik, buszpályaudvar mellett dolgozó férfi a Délmagyarországnak elmondta, hogy szerinte a csuklós busszal Homokpuszta felé indultak, ahol letértek az aszfaltútról, és rátértek a tanyavilágba vezető útra, aminek csak az eleje betonozott, nagyjából két kilométeren. Azután egy dűlőúton mentek tovább, ahonnan visszaértek Sándorfalvára. Ekkor azonban még nem unták meg a buszozást, mert Szegedre is bementek, ahol egészen a Mars térig jutottak.Azt többen is elmondták, hogy a többórás buszozás Sándorfalván ért véget, ahová a szegedi kitérő után hazatértek a lányok. Ott már a rendőrök várták őket.A buszállomás mellett dolgozó férfi azt is elmondta, hogy a buszvégállomáson éjjelente is rendszeresen vannak fiatalok, akik ott görkorcsolyáznak, vagy csak beszélgetni mennek a kivilágított épülethez. Busz viszont eddig még sosem tűnt el a településről. Több helybelivel tudtunk beszélni kedden, de mivel voltak kisebb ellentmondások a történeteikben, megkerestük a rendőrséget és a DAKK-ot is, hogy tisztázzák, mi történt, és pontosan mikor. Egyik helyen sem voltak túl bőbeszédűek.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságtól azt írták lapunknak, hogy jármű önkényes elvétele miatt indítottak eljárást, de ők csak két fiatal nőt említettek. Szerintük a fiatalok heccből vitték el a buszt. Tudták, hogyan kell kinyitni és beindítani. Miközben a járművel közlekedtek, nekimentek egy közlekedési táblának, és akkor a busz oldala is megsérült – írta a megyei rendőr-főkapitányság, és azt is hozzátette, hogy gyanúsítottként hallgatták ki a fiatalokat.A DAKK még ennél is szűkszavúbb volt. Onnan azt a választ kaptuk, hogy feljelentést tettek, és belső vizsgálatot indítottak. Majd ha az lezárul, akkor közölnek részleteket.