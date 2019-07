Fiatal lányokat mentettek a Tiszából a Laposnál - Fotók

Négy fiatal lány szórakozott szerdán délután Szegeden, a Tisza parton a Laposnál. Alkoholt is ittak, és részegen jó ötletnek gondolták, hogy egy kenuval beevezzenek a folyó közepére. Sajnos azonban tragédia történt, az egyikük a folyóba veszett, társát viszont sikerült kimenteniük a vízimentőknek.Ezt a történetet „játszották el" a Szegedi Vízimentő Szakszolgálat, az Országos mentőszolgálat, és a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szakemberei iskolás csoportok előtt a Laposon.A mentés pontosan úgy történt, mintha tényleg vészhelyzet lett volna. A csónakázó lányok parton maradt barátnői hívták a 112-es segélyhívót, miután látták, hogy társaik beleestek a folyóba a kenuból. Kiderült, azon túl, hogy a szerep szerint részegek voltak, az egyikük úszni sem tudott. A segélykérő telefonhívás után néhány perccel a helyszínre érkeztek egy mentőhajóval a vízimentők, egy másik hajóval a rendőrök, a parton pedig már a katasztrófavédelem munkatársai is ott voltak. A vízimentők az egyik fuldokló lányt ki tudták menteni, viszont a társa elmerült. Amikor ez kiderült, szóltak a vízimentők búvárszolgálatának is, akik szintén rövid idő alatt kiértek a Laposra. Az elmerült lányt végül ők húzták ki a vízből.Seller András, a Szegedi Vízimentő Szakszolgálat vezetője a Délmagyarországnak elmondta, a gyakorlatot azért tartották, hogy felhívják a gyerekek figyelmét a szabadtéri fürdés veszélyeire. Szerinte ha úgy csinálnak, mintha tényleg komoly baj lenne, és úgy is mentenek, azzal többet érnek el a gyerekeknél, mintha egy osztályteremben mesélnének nekik a veszélyekről.