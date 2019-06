Fiatalok kaptak bérlakást

Hat szegedi önkormányzati bérlakásra írt ki pályázatot fiatalok számára az IKV Ztrt. A pályázat eredményhirdetése pénteken volt az IKV székházában. Az IKV Zrt. vezérigazgatója a Délmagyarországnak elmondta, hogy a lakásokat helyreállították, ellenőrizték az elektromos-, víz-, és gázvezeték hálózatot, elvégezték a kisebb munkákat, például csaptelepet cseréltek, nyílászárókat javítottak. A hatból öt lakás a Tápai utcai „fecskeházban", egy pedig a Cserzy utcai száz százalékban önkormányzati tulajdonú épületben van. Kardos Kálmán, azt is elmondta, hogy az ingatlanokra azok a fiatal párok pályázhattak, akik még nincsenek 35 évesek, van határozatlan időre szóló, vagy minimum egy éves munkaviszonyuk. De feltétel volt a legalább egy éves szegedi lakóhely, vagy három éves itt tartózkodás, valamint a fiataloknak igazoltan házastársi vagy élettársi kapcsolatban kell élniük. Vállalniuk kellett elő-takarékosság fizetését is. A nyertesek között van Szűcs Ferenc és társa, Boldogh Barbara is. Ők a Délmagyarországnak elmondták, hogy szegediek, és eddig a szüleiknél laktak. A bérlakásprogram az első lépés az önállósodásuk felé – tették hozzá.



A fiatalokat nemcsak Szegeden segítik, hanem például Mórahalmon és Algyőn is. Mórahalmon még márciusban huszonegy fiatal jutott kedvezményes lakhatáshoz, Algyőn pedig csütörtökön kapott lakást tizenhárom fiatal pár, vagy család. Ezekért a lakásokért a települések nem kérnek bérleti díjat, csak a rezsit kell fizetniük a beköltözőknek. De Mórahalmon például kötelesek közösségi célú önkéntes tevékenységet végezni a településen.