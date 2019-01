Fiatalok zenei nevelését támogatja a Kodály Program Mórahalmon: 4,2 millió forintért kaptak hangszereket a diákok

A fiatalok zenei nevelésének támogatására hirdette meg a Kodály Programot a kormány a zeneszerző születésének 135., halálának 50. évfordulója alkalmából. 2018-ban, a központi költségvetéséből 3 milliárdot, idén pedig további 2,5 milliárd forintot fordítanak majd hangszercserére. Ennek köszönhetően az iskolák megfelelő hangszereket szerezhetnek be, de a program a művészetoktatási feladatokat is támogatja.A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola a Kodály Program részét képező Hangszercsere Programnak köszönhetően korábban már kapott egy új pianinót. Tegnap 4,2 millió forint értékben kapott az iskola újabb hangszereket. A diákoknak ezeket Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár adta át, aki meghallgatta hagyományos újévi hangversenyüket is.– Megfogadtam, ha bármikor mikrofon közelbe kerülök, akkor én élek és visszaélek a hallgatóság bizalmával. Viszek nekik egy kincset – mondta el, s ezúttal ez alatt egy artista bemutatót értett. – Bejártam azokat a területeket, ami a helyieknek fontos. Itt csoda épül, mosolyt láttam az arcokon. Fontos, hogy kevés nagyobb öröm van, mint amikor egy fiatalból előbukkan a tehetség. A zenei tehetség az egyik legnehezebben definiálható. Türelem kell, hogy gyémánt váljon valamiből. Ha hamis hangokat hallunk a szomszéd szobából, akkor jusson eszünkbe: nem mindig sima az út. Viszont, ha türelmesek vagyunk, egyszercsak megtörténik a csoda. Én egy dolgot tehetek a tehetségekért: hangszert adhatok a kezükbe. Idén hegedűt, tenorkürtöt, dobfelszerelést, fuvolát, klarinétot, szaxofont, trombitát, harsonát és xilofont is.Fekete Péter fogadalmat is tett a gyerekkel együtt, hogy vigyáznak a hangszerekre, és szorgosan tanulnak majd. Később minden gyermek megkapta saját oklevelét.– Sikerek és kudarcok, eredmények és veszteségek. Ezek mind hozzá tartoznak az élethez – mondta el a közönségnek Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere. – Legyünk elégedettek! A folyónak nem mondja meg a partja, hogy merre folyjon. Ezt mi döntjük el, saját akaratunkkal. Viszont a rendet mindig be kell tartani.Fotó: Frank Yvette