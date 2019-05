Fidesz: A szegedi szocialisták arrogánsan hallgattatják el az igazságot

5-5 millió forintos sérelemdíjat kértek, viszont ezt a szegedi bíróság elutasította első fokon – jelentette be Korponyai Ernő, a szegedi Fidelitas elnöke. Hozzátette, ebből is az látszik, hogy a szocialista városvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy elhallgassák és arrogáns fellépéssel elhallgattassák az igazságot. Mint mondta, folytatják a munkát, a jövőben is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nyilvánosságot széleskörűen tájékoztassák az ilyen és ehhez hasonló ügyekről. Az eseményen jelen volt Tápai Péter, a szegedi Fidesz alelnöke is, aki elmondta, támogatják a fiatalok törekvéseit, hiszen tűrhetetlen, hogy a szocialisták ilyen módon akarják elhallgattatni az igazságért küzdő fiatalokat. Kiemelte, ha mindenki józanul lát, május 30-án elítélik Gyulán Botka László embereit.