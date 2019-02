Fidesz: Botkára nem lehet számítani a közbiztonságban

Csak januárban 700 migránst fogtak el a határőrök Szeged közelében a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadójának tájékoztatása szerint. Ha a bevándorláspárti Botka László lenne most a miniszterelnök, akkor már elbontotta volna a kerítést, ahogyan többször is utalt rá. Ha nem állna a kerítés, akkor ismét szabadon, ellenőrzés nélkül mászkálnának a migránsok Szegeden – írja lapunknak eljuttatott közleményében a Fidesz szegedi alapszervezete.A szegedi Fidesz szerint a migrációs krízis miatt nem bízhatjuk bevándorláspárti politikusokra a jövőnket. Sem Botka László, sem a Brüsszelben folyton Magyarország ellen szavazó Botka-szövetséges és radikálisan bevándorláspárti Ujhelyi István nem érdemli a bizalmat. A bevándorláspárti ellenzéktől ezt nem várhatjuk, Szegeden és az országban is csak a Fidesz az, amely megvédi a határokat, és nemet mond az illegális bevándorlásra – szögezték le.