Fidesz: vissza kell adni a Partfürdőt a szegedieknek

Tápai Péter elmondta, hogy a mostani vá­­rosvezetés egy nem túl előnyös szerződéssel az Aquapolist fejleszti a Partfürdő helyett. Sze­­rinte azért, hogy a jövőben a Partfürdőből egy zajos, a SZIN-hez hasonló bulihelyszínt „varázsoljon". Tápai Péter azt is elmondta, hogy a városi pletykák szerint a Partfürdő medencéit Botka László és csapata meg akarja szüntetni, fel akarja töltetni.



Nekünk nem maradt más, csak az átverés, ami azért át­­verés, mert uniós pénzből pró­­bálják megszüntetni a kisgyermekes családok és idősek strandolóhelyét – fogalmazott a politikus. Azt gondoljuk, hogy a város ékkövét, a Partfürdőt egy belvárost is átfogóan érintő program részévé kell tenni, és visszaadni a he­­lyet azoknak a családoknak, amelyek ott szeretnék tölteni szabadidejüket – tette hozzá.



Tápai Péter az elképzelésekről annyit mondott, hogy, mivel a Partfürdő egy élő partszakasz, folyamatosan kezelni kell, figyelni kell rá. Ma már számtalan műszaki megoldás van például arra, hogy ott is vízforgatóval felszerelt medencék legyenek, ez csak szándék kérdése. Olyan hellyé kell tenni, ami tiszta, nem szemetes, és újra a szegediek találkahelye lehet, ahogy az régebben volt – közölte.



A Partfürdőn jelenleg egy új közforgalmú kishajókikötőt is építenek a parttal párhuzamosan.