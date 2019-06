Figyelem! Módosul a menetrend a Rózsaünnep miatt

A Rózsaünnep felvonulása szombaton érinti a Magyar és a Szerb utcát is, így az ott közlekedő autóbuszokat is, ezért szombaton 17 és 19 óra 30 perc között lezárják az utcát, a járatok a Makai út–Hősök tere kereszteződésében lévő körforgalomban fordulnak meg. A felvonulás ideje alatt a járatok a Magyar, a Szerb és a Gőzmalom utcán lévő megállóhelyeket nem érintik. Előreláthatólag 19 óra 30 perc után visszaáll a megszokott menetrend. Rásegítő autóbuszokat is indítanak az ünnepre, ezekről bővebb információ a DAKK Zrt. honlapján olvasható.