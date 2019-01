Figyelni kell a pótkocsikra a sztrádamatricánál

A rendelkezés egyszerűsíti az autósok életét, a „gépes" járműre megváltott U díjkategóriájú e-matrica segítségével bármilyen vontatmánnyal közlekedhetnek.



Változott a járműszerelvények jogosulatlan úthasználatának pótdíja is: ha sem a vontató járműnek, sem pótkocsijának nincs matricája, akkor az eddigiektől eltérően nem két, hanem csak egy pótdíj fizetendő. Fontos tudni, hogy amennyiben valaki matricavásárlás nélkül vesz igénybe díjköteles útszakaszt, a büntetés egy órán belül még elkerülhető: a türelmi időnek köszönhetően ugyanis a felhajtástól számítva 60 perc áll rendelkezésre a pótlásra.



A matricavásárlás bankkártyával vagy átutalással az e-autopalyamatrica.hu portálon akár regisztráció nélkül is elvégezhető. Ugyanez SMS-ben, okostelefonos applikációk segítségével, valamint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban és viszonteladó partnereinél is megoldható. Az e-matrica-rendszerben a díjköteles úthálózat hossza egyébként a korábbi 1356- ról közel 1380 kilométerre nőtt.