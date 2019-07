Filléres hűsítőket teszteltek gyerekek - húsz fiatal jégkrémezhetett olcsón

A gyümölcsös az igazi

Hamar jött az agyfagy

Az olcsó is lehet finom

Nyáron kihagyhatatlan klasszi­kus a fagylalt és a jégkrém – utóbbi a gyerekek számára ál­talában azért vonzóbb, mert a különféle formák és bevonatok még különlegesebbé teszik az élményt. Arra voltunk kíváncsi­­ak, mit kapunk ebben a műfajban maximum egy gombóc fa­­­gyi áráért: 250 forint alatt lé­­tezik-e egyáltalán jó pálcikás jégkrém. Mi lepődtünk meg a legjobban, amikor mindössze há­­rom bolt kínálatát végignézve is húszféle hűsítő édességet sikerült összegyűjtenünk, ráadásul ezek közül mindössze egynek az ára súrolta a bűvös határt. Akadt három is, amit 59 forintért vettünk, a leg­gyakoribb ár pedig a 199 forint volt.Olcsó jégkrémekből tehát nincs hiány, annak eldöntését vi­­szont, hogy ezek mennyire él­­vezhetők, szakértőkre bíztuk. Ebédidő után bevittük szerzeményeinket a Játékdzsungel Ját­szóház gyerektáborába, ahol nem is kellett sokáig noszogatni a gyerekeket, hogy segítsenek a tesztelésben. Nagy meglepetést nem tudtunk okozni nekik, többségük ismerte a termékek nagy ré­­szét. Érdekes módon elsősorban a kis méretű és gyümölcsösök mellett döntöttek, a vastag, csokoládé bevonatú, robusztusabb darabok nem is csigázták fel őket annyira. Előzetesen ki is jelentették: a gyümölcsös az igazi. Ha pedig tejes jégkrémek közül kell választani, inkább a vanília, mint a csokoládé.Az abszolút kedvenc nem meglepő módon így két gyümölcsös termék lett: a kaktusz fantázia­nevű és a görögdinnyés. Nagyjából a társaság fele szavazott egyikre és fele a másikra, igaz, voltak, akik határozottan nem kedvelték – főleg az utóbbit.– Túl dinnyés – fintorgott Idin, bár nem voltunk benne biztosak, hogy ez feltétlenül rossz dolog, ha még formában is egyértelműen erre hajaz a termék. – Azért jó, mert gyümölcsös. Az pedig egészséges – foglalta össze Kira, miért kell a gyerekeknek ezt választaniuk.Gyümölcsös verzióban még egy epres-fehér csokis terméket szavazták be a gyerekek az élbolyba. Bár volt, akinek a rózsaszín belső nem nyerte el a tetszését, a külsejét, rajta a ropogós díszítéssel kifejezetten finomnak találták. Azzal azonban, hogy a jégkrém pontosan milyen ízű, már bajban voltak. – Bármi is ez, finom – zárta le a vitát Koppány.Bár a gyerekek hatalmas lendülettel vetették bele magukat a tesztelésbe, azt láttuk, hogy az újabb és újabb körökre egy­­re kevesebben vannak.– Ke­­rülget az agyfagy – je­lentette ki Ádám nyolc jégkrém kóstolása után, és ekkor még a felénél sem tartottunk a tesztnek. Körülbelül a tizenkettedik után pedig már csak a legkitartóbb néhány gyerek állt az asztal körül.Összefoglalva azt lehet elmondani, hogy a vaníliás jég­kré­mek közül csak a valódi va­­níliaízt díjazták a gyerekek – ahogy fogalmaztak, azt, amelyiknek madártejíze volt. Ezt mindössze két termék tudta hozni. Csokoládésból pe­­dig azt, amelyik nem volt tömény – ilyet egyet találtak.Nagyot hasalni két termék tu­­dott: a mentás-csokoládés egyértelműen a fogkrém kategóriába került, és undor tárgyát képezte, és nem végzett sokkal jobb helyen a gyümölcsízzel töltött csokis jég­krém sem. És hogy mennyire nem az áron múlik a minőség a gyerekek szerint, azt jól mu­tatja, hogy a győztes termékek 149, illetve 179 forintba kerültek, vagyis az olcsó jégkrémek között is középkategóriásnak számítanak.