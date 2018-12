Finom és szép Mikulást kerestünk - csokiból: Létezik ez a kombináció, de sok a félresikerült termék is

A transzvesztita és az eltévedt húsvéti tojás

Túl sok kakaót kár remélni

Hasonlóan finom volt a száz és az ezer forintos

A hatóság elégedett



Az ITM akkreditált élelmiszer- és vegyipari laboratóriuma idén 15 tejcsokoládé és 5 étcsokoládé- mikulást vizsgált meg abból a szempontból, hogy a gyártók betartják-e a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait, a termék elnevezése nem tartalmaz-e megtévesztő tájékoztatást, és összetétele megfelel-e a csomagoláson feltüntetett elnevezésnek, zsír- és cukortartalomnak. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiváló eredménnyel zárult a laborvizsgálat, mivel mind a 20 termék megfelelt a követelményeknek.

Csütörtök reggelre remélhetőleg minden gyerekhez elér a Mikulás, így aki jó volt, csomagot talál kitakarított csizmácskájában. Ebben pedig szinte biztos, hogy lesz majd csokimikulás, hiszen ez elengedhetetlen tartozéka a meglepetésnek. Mi most azt térképeztük fel, hogy melyik figura büntetés és melyik ajándék a gyereknek.Íz- és szépségversenyt rendeztünk tejcsokoládé mikulásoknak, amelyek között a legtöbb nagy márka mellett szerepeltettük néhány ismeretlen cég termékét is.Összesen tíz figurát vásároltunk, amelyek közül a szépségversenyt a Lindt figurája nyerte meg. Klasszikus, ízléses, csak a csengő ront az összképen – értékelték újságíróink. Aranyosnak találta még szerkesztőségünk a Boci csokimikulását, amely kifejezetten kisgyermekeknek lett dizájnolva, és trendinek a Kit Kat okostelefonnal ábrázolt Télapóját. Az összes többivel viszont nem bántak kesztyűs kézzel.A Figaro mikulás megkapta a Quasimodo becenevet, mert kitömött zsákja inkább púpos öregemberré teszi a figurát, a Nicole fantázianevű pedig erősen transzvesztitagyanúsnak tűnt kifestett szempilláival. Néhányan azon is elgondolkodtak, milyen bűne lehet a Milka télapónak, hogy a gyerekeket hallgatásra inti, és pajkosan kacsint is hozzá. A legnagyobb ellenállást a Boci Aero figura váltotta ki bennünk: bár alapvetően aranyos kinézete van, formája mellett senki nem tudott szó nélkül elmenni. – Húsvétkor még tojás volt – állapítottuk meg, majd amikor kicsomagoltuk, visítva nevettünk a tojáson figyelő két szem láttán. – Remélem, nem két golyó van benne, mert az már tényleg mindennek az alja lenne – jegyezte meg fotóriporter kollégánk.Miközben bontogattuk a csokimikulásokat, gondosan elolvastuk, melyiknek mennyi a kakaótartalma. Itt ért bennünket az első meglepetés: a mezőnyt magasan verte a névtelen, egyszerűen csak mikulásfiguraként aposztrofált termék a maga 41 százalékával. A középmezőnyben lévőknek 30–35 százalékos a kakaótartalmuk, a két Boci és a Smarties mikulásnak 25. Egyedül a Nicole mikulás lógott ki erősen a sorból a maga csekély, 12 százalékos kakaótartalmával.A tízféle csokoládémikulást végig is kóstoltuk hősiesen, bár néhány ezek közül kifejezetten büntetés volt. A csokoládénak nem nevezhető Nicole termék még tortabevonónak is rossz – állapítottuk meg. – Beletennéd egy sütibe? – kérdeztük az egyik kolléganőt. – Csak a szemétbe – jött a válasz.Hasonlóan rossznak találtatott a Vadász csokimikulás, amelynek furcsa mellékíze van, illetve a Smarties télapó, ami túl édes, a benne elrejtett cukros csokigolyók nélkül is. A Figaro mikulást már alkalmasnak találtuk arra, hogy süteménybe keverjük – másra nem. A két Boci termék és a Milka pedig hozta a tőle elvárt minőséget – a táblás csoki ízét.Magunk is meglepődtünk, de az élmezőnyben hármas holtverseny alakult ki: a hagyományos tejcsokoládékat kicsit megvariáló, ostyadarabokat tartalmazó Kit Kat Télapó mellett a legdrágább, és – a kilónkénti árát tekintve – az ennek harmadába kerülő névtelen termék nyerte el leginkább tesztcsapatunk tetszését. A mindössze 109 forintba kerülő, 40 grammos csokimikulás előnye magas kakaótartalma mellett, hogy nem túl édes, az ezer forintos Lindt pedig 125 grammnyi tömör minőség. Mindhárom hamar elfogyott, így ha a felnőttek is kérhetnének a Mikulástól, valószínűleg mi azt mondanánk, ezek közül lepjen meg bennünket valamelyikkel csütörtök reggelre.