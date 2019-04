Fogynak a békák, ahol kézzel mentik őket - Csongrád megye békabarát vidék

Békaátjáró-takarítás Csongrád megyében. Teknősök is használják a közút alatti járatot. Fotó: Kiskunsági Nemzeti Park

Idén 423 békát vittek át önkéntesek Komlónál az úton a sikondai tavakhoz. Korábban 2–4 ezer állatot gyűjtöttek be. Azon a helyszínen 2004 óta zajlik szervezett mentés, azóta ilyen kevés béka nem volt – derült ki a Duna-Dráva Nemzeti Park beszámolójából. A fogyást az enyhe kora tavaszi napokat követő fagyos időjárás számlájára írják, de ilyenkor szóba kerül, hogy a gerincesek közül a kétéltűeket veszélyezteti leginkább a klímaváltozás, az élőhelyek megszűnése, a rossz vízgazdálkodás – és az, hogy amikor szaporodni mennek a vízhez, vonulási útvonalukat forgalmas közút keresztezi.Csongrád megye ebből a szempontból békabarát vidék. 2011-ben 466 millió forintos beruházással, KEOP-pályázatból 26 átjárót építettek forgalmas közutak alatt, ahol évekig menteni kellett a békákat. Az átvilágított átjárókhoz polimer beton terelőelemek irányítják a kétéltűeket. Baks és Ópusztaszer között három kilométer hosszan húsz átjáró épült, terelőkkel. Balástya és Kistelek között 600 méteren 4, Mórahalomnál 2 helyen vezetik át az út alatt a kétéltűeket.Kiss Mónika, a Kiskunsági Nemzeti Park kommunikációs munkatársa azt válaszolta kérdésünkre, idén nem nézték, mennyi állat használta az átjárókat, de az egyedszám ingadozni szokott, erre hatással lehet az aszály is. 2012-ben átfogó vizsgálat zajlott, akkor több ezer állat használta az átjárókat. Barna ásóbéka, vöröshasú unka, barna varangy, levelibéka, dunai tarajosgőte, vízisikló és mocsári teknős is előfordult.A nemzeti park minden tél végén ellenőrzi, épek-e a terelőfalak, nem töltődtek-e fel, és ahol kell, tisztíttatja a járatot, kijavíttatja a hibát.