Fogynak az utasok: 12 ezerrel ültek kevesebben buszra, trolira, villamosra Szegeden

Villamos az Anna-kútnál. Az SZKT másfélszer annyi utast szállít naponta, mint a DAKK.

Fotó: Karnok Csaba

Mínusz hét százalék három év alatt



Az adatokból látszik, hogy az összes tömegközlekedési járművön a teljes utasszám 2012 és 2015 között 15,6, 2015 és 2018 között kicsivel több mint 7 százalékkal csökkent. A DAKK-nál lassult az utasok számának csökkenése: 2012 és 2015 között még drasztikusan, 25,2 százalékkal, 2015 és 2018 között már „csak" 10,2 százalékkal volt kevesebb utasuk. Az SZKT 2012 és 2015 között az utasai 5,6, 2015 és 2018 között 7,2 százalékát vesztette el a felmérés adatai szerint. Ezzel együtt az SZKT még most is másfélszer annyi, 93 ezer 700 utast szállít naponta, mint a DAKK, ahol 61 ezer a napi utasszám.

- A begyűjtött és feldolgozott adatok alapján az látszik, hogy folyamatosan csökken a szegedi tömegközlekedést használó utasok száma, főként a DAKK által üzemeltetett buszokon, viszont ez a csökkenés lassul – mondta el érdeklődésünkre Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester.Még tavaly április közepén tartottak egy szerdai és egy szombati napon teljes városi utasszámlálást üzemkezdettől üzemzárásig minden aznap forgalomban részt vevő buszon, villamoson és trolin. Ilyet háromévente kell elvégeznie az SZKT-nak a DAKK- kal közösen, a várossal kötött szolgáltatási szerződés szerint. A felmérésben mintegy 1000 számlálóbiztos vett részt. Az utasszámlálás célja, hogy kiderüljön, melyik vonalon van szükség valamilyen módosításra. Az elemzésnél a kihasználtsági, zsúfoltsági adatokat, járműkeresztmetszeteket vizsgálták, hogy megtudják, szükség van-e a járatok útvonalának, követési idejének vagy éppen a járművek méretének megváltoztatására.– Hétköznap 154 ezer 700 utast számoltak összesen a szegedi járatokon, azaz 2015-höz képest valamivel több mint 12 ezerrel kevesebben választják az SZKT-t és a DAKK-ot. 2012 és 2015 között nagyobb volt a csökkenés mértéke: akkor a 2012-es 198 ezerhez képest 31 ezer utassal lett kevesebb – részletezte Nagy Sándor. A politikus úgy véli, az utasok lassabb ütemű fogyása részben annak köszönhető, hogy új járművek is bekerültek a forgalomba, illetve ingyenwifit biztosítanak, és elindult a járatokon az e-jegyrendszer is, ami kényelmesebbé teszi az utasok életét. A tavalyi felmérésnél kiderült az is, hogy a korábban jellemzően hétvégi bevásárlók miatt tömött járművek kihasználtsága is csökkent – a kieső utasok vélhetően autóra váltottak.– Úgy tűnik, olyan nagy átalakításokra, módosításokra nem lesz szükség, mint az előző utasszámlálás után. Inkább kisebb korrekciókra lehet számítani egyes járatoknál, és leghamarabb azoknál is csak a június 15-i, nyári menetrendváltásnál – közölte Nagy Sándor. Ennek részletein egyelőre dolgoznak a szakemberek.