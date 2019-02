Fókuszban az önkéntesség és a civilek

A Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány 2017-ben 25 millió forintos támogatást nyert az EFOP keretében a területi és társadalmi kiegyenlítődést szolgálva. Összefogják kisközösségi kereteken belül a fiatalokat, a családokat és a fizikailag-szellemileg friss időseket, megerősítik közéleti szerepvállalásukat, elősegítve a generációk közötti együttműködést.



Emellett pedig a karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységekre is kiemelt figyelmet fordítanak, ezt a célt szolgálja a már második alkalommal megrendezett, pénteki Szakmai Civil Fórum is, amelynek a szegedi Belvedere Palota adott otthont. Szó volt többek közt Antal Anikó, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály Ifjúsági és Sportcsoport vezetőjének előadásában az önkormányzat és a civil szektor kapcsolatáról, továbbá a közösségfejlesztésről a fiatalok bevonásával, erről Varga Árpád ifjúságszakmai koordinátor beszélt, de Bordány polgármestere, Tanács Gábor is felszólalt, aki a település és az ott működő civil szervezetek kapcsolatáról adott számot.