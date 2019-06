Földig érő haj helyett rákos gyerekeknek szeretne segíteni az ötéves sándorfalvi kislány

Amira örömet szeretne szerezni a beteg gyerekeknek. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

Különleges vendége volt nemrégiben az egyik sándorfalvi fodrászatnak. Az ötéves Zsótér Zoé Amira azzal a kéréssel ment be, hogy vágják le derékig érő copfját. A kislány pici kora óta növesztette haját, sokáig hallani sem akart ollóról, ám nemrégiben meggondolta magát.– Régóta próbáltam már meggyőzni, hogy vágassuk le, mert sok gond volt vele – mesélte édesanyja, Zsótérné Csorba Melinda. – Akár 7-8 gumit is bele kellett tenni, hogy ne csússzon szét, nyáron nagyon melegítette, egy strandolás után pedig kész rémálom volt kigubancolni. A hajmosás is hosszas program volt minden alkalommal: apukája megmosta, én pedig fésültem, szárítottam.A kislány azt is elhatározta, hogy a földig növeszti haját. Aztán fodrász ismerősük javaslatára egyik napról a másikra meggondolta magát.– Korábban Jerseyben dolgoztam, ahol egyszer egy vendégem azzal a kéréssel jött be hozzám, hogy hosszú haját 3 milliméteresre vágjam le – mesélte Bodorné Frank Lívia. – A nagymamája rákos volt, és miután meghalt, ezzel a gesztussal szeretett volna elköszönni tőle. Az idős nő sok segítséget kapott a betegsége alatt különböző szervezetektől, ezt akarta a vendégem viszonozni azzal, hogy parókának felajánlja haját ezeken keresztül olyanoknak, akiknek a kemoterápiától kihullott.A fodrász Amirát is megkérdezte, nem akarja-e ő is hasonló módon felajánlani haját, és így nem vesznének kárba szép copfjai, jó ügyet szolgálnának. – Szebbek az emberek, ha van hajuk – magyarázta az ötéves kislány, miért ez a dolog volt az, amiért végül hajlandó volt levágatni haját. Anyukája ugyanis mutatott neki néhány gyerekről fotókat. Azt fiatalkora miatt még nem magyarázták el neki szülei, miért kopaszok, a kislány ennek ellenére szinte azonnal eldöntötte, hogy segít nekik. – Ha nem lenne elég egy lánynak, egy fiúnak biztos jó lesz – méregette levágott fürtjeit. Hogy hová küldik, azt egyelőre még nem tudják, keresik, hol veszik át azzal a céllal, hogy gyerekparókát készítsenek belőle.Amira egyébként azonnal megbarátkozott új frizurájával. – Apa azt mondta, hogy különleges lettem így – mesélte. Amellett egyébként, hogy nem melegíti hosszú haja a nyakát, szülei életét is megkönnyítette, hiszen a hajmosás most már harmad­annyi időt vesz igénybe, mint eddig. Első körben vállig érő frizurát vágtak neki, de a kislány annyira belejött a rövid hajas életérzésbe, hogy már most jelezte: még szeretné kurtítani a hosszát. – Bellának megáll a fején a kis copf, az enyémen meg nem – magyarázta totyogós testvérére mutatva, miért hasznosabb az egészen rövid frizura.Az biztos, hogy a következő hajvágásból már nem lesz megfelelő paróka-alapanyag, Amira azonban már most tudja, hogy mégsem ez volt az utolsó hajadományozása. – Azért várom, hogy egyszer tényleg a földig érjen a hajam, mint Aranyhajnak a mesében. Szerintem felnőtt leszek már, mire akkora lesz. De azt is oda fogom majd ajándékozni gyerekeknek – jelentette ki.