Földrajzból verhetetlenek a szegedi radnótis diákok

A radnótis versenyzők és felkészítő tanáraik. Fotó: Török János

Eredmények



A verseny győztesei: Dratsay Dénes (11. a) és Szajbély Sámuel (12. m). A második helyet Nagy Benedek (11. b) és Pintér Nóra (11. d) szerezte meg. Az 5. helyen Molnár Kristóf (10. m) és Szőllősy András (10. m), a 6. helyen Szkalisity András (11. c) és Tráser Nándor (11. b), a 8. helyen Király Előd (9. a) és Sándor Vince (9. m), a 9. helyen Bolváry Csenge (12. d) és Sipka Bertalan (12. b), a 12. helyen pedig Ágoston Fanni (10. c) és Gyuris Csaba (10. c) végzett.

Múlt hétvégén rendezték meg a XI. Földgömb Nemzetközi Földrajzversenyt Bonyhádon. Az idei megmérettetésre összesen 95 csapat nevezett, a középdöntőbe és döntőbe egy írásbeli forduló után 19 csapat jutott be. A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 7 csapattal utazott el az ország legnehezebb földrajzversenyére, melyen az 1., 2., 5., 6., 8., 9., 12. helyeket szerezték meg. A döntőbe öt szegedi csapat jutott be. Mivel a végjátékban mindössze 8 csapat vehet részt, az iskola megismételte tavalyi eredményes szereplését, miszerint az országból csak 3 másik csapatot engedtek maguk mellé, a legjobbak közé.Mivel a radnótisok „legrosszabb" eredménye is a 12. helyezés volt, az előző évhez hasonlóan pedig ismét ők hozták el a verseny első két helyét, mostanra kijelenthető, hogy a Szőllősyné Pálfi Melinda és Szőllősy László vezette szegedi műhely készíti fel az országban legeredményesebben a diákokat erre a versenyre. Nekik egyébként legalább annyi munkájuk van ebben az eredményben, mint a diákoknak, a téma ugyanis évről évre változik, melyhez először nekik kell anyagot gyűjteniük.– Az idei kiemelt témakör az egykori Szovjetunió földrajza volt. Mivel a mai fiataloknak már nincs ehhez a történelmi korszakhoz semmiféle kapaszkodójuk, ráadásul a közép-ázsiai országokról csak elvétve lehet hallani a hírekben is, ez most meglehetősen nehéz volt – mondta el Szőllősy László. Ráadásul a versenyhez a földrajzi ismeretek nem is voltak elegendők: az irodalomhoz, a matematikához és a képzőművészethez kapcsolódó általános műveltségi kérdések is szép számmal szerepeltek a feladatok között, illetve számos kijelölt cikket is mélyrehatóan kellett ismerni, melyek a Földgömb folyóiratban jelentek meg.Az idei versenyzők fele már tavaly is részt vett a nemzetközi földrajzversenyen, a többiek először próbálták ki magukat. A párok önszerveződő módon alakultak, és attól függetlenül, hogy ezen a versenyen fontos, hogy összhangban legyenek, sok esetben ismeretlenül álltak össze. Így került egy csapatba például tavaly Dratsay Dénes és Szajbély Sámuel, akik akkor másodikak lettek, idén pedig megnyerték a versenyt. Persze ehhez az kell, hogy komolyan vegyék a felkészülést.– Három hónapos, folyamatos tanulás áll mögöttünk. Kezdetben heti egy alkalommal találkoztunk, az utolsó hetekben viszont akár napi több órát is foglalkoztak ezzel a gyerekek – mondta el Szőllősyné Pálfi Melinda. – Kaptak online kérdőívet, mely tagországonként több tucat kérdést tartalmazott, hogy bármikor tudjanak gyakorolni, egy idő után pedig már egymást tesztelték saját kérdésekkel. Gyakorlatilag egy nagy csapatként dolgoztak, függetlenül attól, hogy egymás ellenfelei is voltak.A résztvevők közül mindössze öten tervezik, hogy földrajzzal foglalkoznak majd felnőttként, ez a verseny pedig a továbbtanulás szempontjából sem jelent pluszpontokat. A diákok mégis egybehangzóan azt mondták: megérte az a rengeteg tanulás és annak a több ezer oldalnak az elolvasása, amit emiatt vállaltak. A hétköznapokban is hasznos tudásra tettek szert, bővült alapműveltségük, és nem utolsósorban jó társaságban töltötték idejüket. Sikereiket is együtt ünneplik majd meg: közös kirándulást terveznek nyereményükből.