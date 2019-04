Föltúrással jár a távhős fejlesztés: szeptember 15. a határidő, de jóval előbb is végezhetnek a munkával

˝Ostromállapot˝ a Budapesti körút és a Sólyom utca sarkán. Ha jól haladnak a munkával, már ˝csak˝ hónapokig tart. Fotó: Frank Yvette

– Utólag és előre is elnézést kérünk a környéken élőktől, de ezt a munkát nem lehet másképp elvégezni – kezdte Kóbor Balázs, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. igazgatója, akit arról kérdeztünk, miért ástak „lövészárkokat" a tarjáni Sólyom utca környékén, illetve a Budapesti körút Űrhajós utca és Víztorony tér közötti szakaszán. Az ott élők és a járókelők a zöldsávban lepakolt csöveket látva hetek óta találgatják, milyen munka folyik arrafelé, ami a gyalogos közlekedést nehezíti a földkupacok, „lövészárkok" és fémkordonok miatt.– A Bölcsőde utcai, a Hajlat utcai és a Pentelei sori hőközpontot kötjük össze, amelybe jövőre a tervek szerint a Zöldfa utcait is bekapcsoljuk. A beruházásnak az a célja, hogy hatékonyabban és gazdaságosabban tudjuk irányítani a hőenergiát a három fűtőmű között, ami a szolgáltatás megbízhatóságát is javítja – magyarázta az igazgató.Szegeden jelenleg 23 önálló hőkörzet működik, saját kazánházakkal, amelyekbe a 70-es, 80-as években mára erősen túlméretezettnek számító kazánokat építettek be. Ezek a kazánok teljes kapacitáson a legjobb hatásfokúak, viszont a 20 év alatt harmadára visszaesett lakossági fogyasztáshoz erre nincs szükség. Ezért csak kis kapacitással működnek – ami gazdaságtalan. Ráadásul az elaggott berendezések gyakran meghibásodnak, amikor is másik fűtőműből kell pótolni a kieső hőt. A három hőközpont összekapcsolása azt szolgálja, hogy ez biztonságosabb és gazdaságosabb legyen, és hosszabb távon kikapcsolhassák a kazánházak egy részét, mert kazáncserékkel és új összeköttetések kiépítésével a többi is képes lesz ellátni a feladatot.Bár a munka egyes helyeken a járdák, utak fölbontásával jár, Kóbor Balázs azt ígéri, mindent helyreállítanak, visszabetonoznak, befüvesítenek, az esetleg megsérült fákat pedig pótolják. A munka jól halad, így akár hónapokkal a szeptember 15-i befejezési határidő előtt végezhetnek. A 250 millió forintra becsült beruházást a Szetáv saját forrásaiból és önkormányzati támogatásból fedezik.