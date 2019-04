Folytatódik a Hangos Biblia készítése Szegeden - Fotó

Fotó: Karnok Csaba

– Amikor egy könyvbe beleolvasunk, a benne lévő információ élő tudássá válik. A Vatikán felmérése szerint a katolikus hívek 10 százaléka hallgatja és 1 százaléka olvassa a Bibliát – mondta el Benyik György, a Szeged–Csanádi Egyházmegye plébánosa. – Mi most a középiskolások, az sms-generáció körében is szeretnénk népszerűsíteni ezt a kezdeményezést, hogy találkozzanak a Szentírás szövegével.Kiss-Rigó László püspök és Kondé Lajos pasztorális helynök szervezésében a Karolina és a Piarista gimnázium diákjait is bevonják a programba. Zólyomi Norbert hitoktató elmondta, a három perc éppen egy templomi felolvasás idejének felel meg. Ők a Szent István Társulat Biblia-szövegét veszik alapul. – Az önkéntesek a felolvasás végén elmondják a saját és településük nevét. Külön kérjük, senki ne fogja vissza magát! Örülünk, ha a dialektusokat is tükrözi a hangfelvétel.A szegediek a Katolikus Házban csatlakozhatnak a felolvasókhoz, április 30-tól, keddenként 14 és 18 óra között. A felvételeket a tervek szerint szeptember 29-én, a Szentírás vasárnapján fejezik be. A háromperces részleteket feltöltik a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia honlapjára, de szeretnék máshogyan is terjeszteni.