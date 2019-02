Fontos a történelmi tények pontos ismerete - Vetélkedővel emlékeztek a kommunizmus áldozataira - Fotók

A Csongrád Megyei Kormányhivatal és a Csongrád Megyei Önkormányzat közösen emlékezett meg a kommunizmus áldozatairól. 10–12. osztályos középiskolásoknak Pártkontroll Pol Pot néven történelmi vetélkedőt szerveztek, a csapatok az első fordulóban településük pártállami múltjának egy eseményéről végeztek kutatást. A második fordulóban hétfőn a kormányhivatal épületében a megye négy városának hat gimnáziumából hét csapat adott számot tudásáról.A diákokat Juhász Tünde kormánymegbízott köszöntötte, aki elmondta, fontos, hogy a jövő generációjának felhívják a figyelmét arra, mi történt azokban az évtizedekben Magyarországon. A kormányhivatal épülete maga is a múlt, tette hozzá Juhász Tünde, korábban ez volt a megyei pártház is. Az egykori megyei pártvezér, Komócsin Mihály dolgozószobájában létrehoztak egy emlékszobát, amely a diákok segítségére volt a vetélkedő során.A szakértő zsűriben Medgyesi Konstantin történész, a Móra Ferenc Múzeum tudományos igazgatóhelyettese, Tóth Marcell és Zeman Ferenc történészek, a Csongrád Megyei Levéltár munkatársai mellett helyet kapott egy 56-os szegedi elítélt, Dávid Szaniszla is. A vetélkedőt a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata nyerte.Az eredményhirdetésen Kakas Béla, a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy sok szavunk van a felejtésre, ám a felejtés nem mindig jó, fontos, hogy soha többet ne éljünk át ilyen traumákat. Hozzáfűzte azt is, hogy 2000-ben azért hozták létre ezt az emléknapot, hogy az iskolákban megemlékezzenek róla.Az eredményhirdetés után a versenyzők és a szervezők koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket Kligl Sándor recski kőbányából származó kövekből készült, Glattfelder téri emlékművénél. A rendezvénysorozat zárásaként bemutatták a makói származású Kolarovszki Tamás „Nem kérek kegyelmet" – Jány Gusztáv a népbíróság előtt 1947 című kötetét.