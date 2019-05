Fördős Zével grilleztek a Szikin - Fotók

Grillpartival nyitották meg a felújított Szikit május elsején. Összesen 16 csapat vállalkozott arra, hogy a nevezési díj értékében megkapott alapanyagokból olyan ételeket készítsen, melyek még a gasztroblogger Fördős Zé tetszését is elnyerik, ő volt ugyanis a zsűri elnöke.– Természetesen fontos az ételek íze, de nézzük a kreativitást is, hiszen mindenkinek ugyanazokból az összetevőkből kellett alkotnia, és nem mellékes a tálalás, illetve a konyhai munka sem – sorolta Fördős Zé, mi alapján pontoznak.Kreativitásból egyébként nem volt hiány. Volt, aki póréhagyma levélen tálalta előételét, más parmezánsajtos kürtős kalácsot hozott dekorációnak. A terítésre is nagy gondot fordított a legtöbb csapat: volt, ahol még hozzá illő borokat is kínáltak az elkészült ebéd mellé. Persze láttunk olyan társaságot is, akik poénre vették a főzést: papírtálcán kínálták szénné égetett húsukat és agyon fokhagymázott padlizsánkrémüket. Mivel azonban mindehhez egy doboz fájdalomcsillapítót és egy kupica pálinkát is mellékeltek, a zsűri még ezt is megbocsátotta nekik.– Ez az ételsor örök emlék lesz – jegyezte meg nevetve Fördős Zé. Szintén a magyarázkodásra helyezte a hangsúlyt a vízilabdás csapat, ahol a kötelező padlizsánkrém helyett grillezett padlizsán készült. – Volt krém is, de olyan finom lett, hogy mind elfogyott – mentegette a helyzetet Molnár Tamás a zsűrinek, mely így kénytelen volt elismerni, hogy ezek szerint az volt a mezőny legjobbja.Bár a versenynek volt díjazása is – az első helyezett csapat egy éves all inclusive belépőket kapott a Szegedi Sport és Fürdők valamennyi létesítményébe – Fördős Zé úgy fogalmazott, itt nem ez volt a fontos. – A grillezésnek mindig a buli, a társaság a lényege, az étel már másodlagos. Itt is nagyon jó társaság gyűlt össze, ezért bízom benne, hogy néhány éven belül úgy kinövi magát ez a rendezvény, hogy már el sem lehet majd férni a Szikin.