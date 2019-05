Forgalomirányító rendőrök versenyeztek Szegeden - fotók

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága kilencedjére rendezte meg a Közlekedésrendészeti Szakmai Verseny megyei döntőjét pénteken Szegeden. A rendőrök a KRESZ elméleti és szakmai tesztlapok kitöltése után a karos forgalomirányítók, a motoros és járőr-gépkocsivezetők és a baleseti helyszínelők a gyakorlatban is megmutatták, mit tudnak. A szegediek a Csongrádi sugárút és a nagykörút kereszteződésénél találkozhattak is velük, ott a karos forgalomirányítók versenyeztek. A karos forgalomirányítóknak egyébként nincs egyszerű dolguk. A kereszteződésben álló rendőrnek határozottnak kell lennie, észre kell vennie a szabálytalankodókat, és figyelnie kell saját testtartására is. Többek között ezt is pontozták a nagykörúti versenyen.A verseny megrendezésével célunk a közlekedésrendészeti területen tevékenykedő rendőrök szakmai ismeretek elmélyítése, továbbá a rendezvény kapcsolattartási és konzultációs lehetőséget nyújt a szakmai munka magasabb szintre emeléséhez – írta a rendezvényről lapunknak a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság.