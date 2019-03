Forró hangulat a kisteleki táncparketten - fotók

Minden év szeptemberében rendezi meg a Pro Art Táncstúdió a Kistelek Opent, a nemzetközi világranglista versenyt, amelyen hazai ranglista és klubközi versenyek is zajlottak. Idén kettéválasztották, így már nemcsak ősszel, hanem tavasszal is táncosok lepik el a kisteleki sportcsarnokot, a társastáncok szerelmeseinek nagy örömére. A Pro Art Kupán a felnőtt és ifjúsági, valamint a senior korosztály latin, a juniorok tíztánc ranglistán mérhetik össze tudásukat, míg harminc kategóriában klubközi versenyeket rendeztek.A kupára előzetesen 234 nevezés érkezett, az ország minden pontjáról sőt Ukrajnából és Romániából is jöttek táncosok. A legnagyobb érdeklődés a felnőtt-ifjúsági latin ranglista versenyt övezte, itt dőlt el, hogy a magyar bajnok pár mellett ki lesz az, aki képviselheti hazánkat az idei Európa- és világbajnokságokon. Óriási küzdelem zajlott a győzelemért, így igazán parázs hangulat uralkodott a kisteleki sportcsarnokban.És bár a Pro Art Kupát a szentesi Szilver TSE versenyzői Hidi Balázs és Kis Violetta vihette haza, a ranglista versenyben mégis több pontot szerzett a kiskunhalasi Karcagi Laura szlovén párjával, így utóbbiak utazhatnak a világversenyekre. Ebben a versenyszámban a kisteleki Pellei Mihály és Tóth Enikő állhatott a dobogó harmadik fokára. A szentesiek a junior tíztánc ranglista versenyszámban is elhozták az aranyat: Kohon Patrik és Gál Dalma nyerte a versenyt.