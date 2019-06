Forró mentőövön pihenő cukiságot fotóztunk

„Törvényen kívül él, és nem is védi semmiféle törvény. Ritkaság, hogy békés öregkort érjen meg a kandalló mellett" – mondja az állatról. A szintén író Lángh Júlia már egészen más nézőpontból közelíti meg a kérdést. „Egy macska nem egyszerűen háziállat, sokkal több annál. Házi isten, régmúlt idők pogány istene. Vagy legalábbis királynő" – írja. Mark Twain pedig a macskákra jellemző különleges logikát dicséri. „A macska, ha egyszer ráült a forró kályhalapra, soha többé nem fog forró kályhalapra ülni. De hideg kályhalapra sem" – állítja.



Gengszter, istenség, királynő – a macska talán tényleg a legsokszínűbbnek gondolt állat, amelyet az ember háziasítani tudott. Akik szeretik, épp ezért szeretnék a közelükben tudni, akik nem, épp ezért tartják a távolságot.



Bárhogy is legyen, régóta jönnek velünk az úton. Az ember és macska együttélését bizonyító legidősebb lelet nagyjából 9500 éves. Vagyis jóval korábbi, mint a 4000 éves egyiptomi hieroglifák, melyek már az állat háziasításáról tanúskodnak.



A macska sok kultúra legendáiban és mítoszaiban tölt be fontos szerepet: az egyiptomiak, a kínaiak és a vikingek ősi meséiben is feltűnik. Azt pedig mind tudjuk, hogy kilenc élete van. Reméljük, a képen szereplő példány sem használta el eddig az összeset!