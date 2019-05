Főszezonban sem kínálják olcsón az epret: 600-1200 forint között a szamóca kilója, cseresznye még csak mutatóban

Bera József: Tartja az árát a földi eper. Fotó: Török János

Makón, a Deák Ferenc utcai zöldségesnél 1000–1300 forint az eper kilója. Fotó: Szabó Imre

Jól jött az elmúlt napok, hetek bőséges csapadéka a szántóföldi növényeknek, különösen a tavaszi vetésűeknek, a most érő gyümölcsöknek azonban nem. Különösen kényes a földi eper, a főszezonban a rohadás megkeseríti a termesztők életét.– Felette van a fólia, a két oldalán nincs, így nem esik rá annyi eső, és tud szellőzni is – mondja a zákányszéki homokról származó földi eperről Bera József árus, hozzátéve, erre mondják, hogy vándorfóliás.Ahol nem tudják letakarni, ott komoly károkat szenved a földi eper az idén rosszkor jött sok nedvességtől. – Leszedjük és külön összegyűjtjük a rohadt szemeket, hogy ne fertőzzenek tovább, permetezni ilyenkor már nem lehet – mondja a kereskedő, aki egyébként Papp Imre termelő eprét kínálja. A legszebb ára közelíti az 1200 forintot, a kisebb szeműt 800 körül kínálja.Bera Józsefnek is volt saját földi epre 8-10 éven keresztül Sándorfalván, úgy véli, még jó három hétig lesz gyümölcs. Szerinte az átlagos ár idén nem is megy majd 700 forint alá, sőt, a főszezon vége felé, pünkösdkor még újra emelkedhet is. A viszonylagos drágaságra az időjáráson túl egyszerű a magyarázat. – Ma már minimum 1500 forint nettót kell adni egy órára az eperszedő munkásnak – mondja az árus. Nem csoda, ha az import olcsóbb, bár bevallja, idén a behozott földi eper íze az átlagosnál jobb volt. A legolcsóbb, 600 forintost egy röszkei termelőnél láttunk a Mars téren, ez azonban már inkább lekvárnak való volt, mintsem friss fogyasztású. Fekete földön érett, fólia alatt, de ahogy megtudtuk, aki érdemi mennyiséget termel, az már fóliát is használ.A meleg április felgyorsította az eper – valójában szamóca – növekedését, ezért idén kevésbé érezhető a különbség a fóliás, valamint a szabadföldi betakarítási ideje között. Jó közepes termést várnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakemberei, és úgy vélik, legalább június közepéig kitart a belföldi kínálat. A hazai szamóca termőterülete mintegy 800 hektár, amelyen évente 8-10 ezer tonna gyümölcs terem – a legtöbbet Pest, Bács-Kiskun, Heves és Somogy megyében szedik.A Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon a hét elején 700 és 1000 forint között kínálták az eper kilóját, és azt jósolták, május végéig még csökkenni fog az ára. Az importért 650–800 forintot kértek, de ez utóbbi már csak 10 százalékát adta a felhozatalnak. Az importcseresznye kilója 900–1000 forint között volt, a magyar még nem indult el, miközben tavaly ilyenkor már volt.Érdekes, hogy miközben a szegedi kertvárosban több helyen is látni már sötétpiros, érett cseresznyét, a Mars téren még csak mutatóban találtunk. Lídia bátran meg is kínált bennünket a Bigarreau Burlat fajtával. Ez a várakozással szemben nem volt vízízű, igaz, roppant édes sem, de mindenképpen finomabb a kert végében kóstolt cseresznyénél. Ez baktói fán termett, és 1000 forintért kínálták kilóját.– Sajnos reped a sok esőtől, és a madarak is szeretik nagyon – mondta Lídia, hozzátéve, tavaly már hamarabb volt ez a fajta, amely ráadásul nem is a legkorábbi érésű. Elkésve persze így sincs, érési idejét júniusra teszi a facsemetéket kínáló szakportál, hozzátéve, hogy az első igazán jó minőségű hazai cseresznye.