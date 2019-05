Fotókkal hívják fel a figyelmet természetünk védelmére

A Körös–Maros Nemzeti Park rovarvilágára, természeti értékeire és a Dél-Alföld madárvilágának védelmére, valamint az állatokról emberekre terjedő betegségek megelőzésére hívta fel a figyelmet a Csongrád Megyei Kormányhivatal a madarak és fák napja alkalmából, amelyet minden év május 10-én ünneplünk.A nemzeti park igazgatóságának területén készültek azok a természetfotók, amelyekből hétfőn nyílt kiállítás a hivatal aulájában. A park a Dél-Alföld területeinek egységes természetvédelmi kezelését látja el. A több mint húsz fotót tartalmazó kiállítási anyag a vidék természeti gazdagságát, az élőlények sokszínűségét mutatja be, különös tekintettel a gerinctelen állatokra. A képeket Lovászi Péter, a park természetvédelmi tájegységvezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, aki előadást is tartott a nemzeti park védendő természeti kincseiről. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád Megyei Szervezetének tagjai a madárvédelmi eszközöket mutatták be, és praktikus tanácsokkal látták el azokat, akik odúkkal, etetőkkel szeretnének gondoskodni a madarakról.A kormányhivatal népegészségügyi osztályának munkatársai még vasárnap a Szegedi Vadasparkban tartottak előadást az állatokról emberre terjedő megbetegedésekről. Hazánkban a leggyakrabban előforduló ilyen betegség a toxoplazmózis, az ornitózis, a veszettség, a Lyme-kór és a bélférgesség. A szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy természetjárás előtt hogyan érdemes felkészülni ezekre a veszélyekre.