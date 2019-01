Fotóslest építenek a mórahalmi Nagyszéksós-tó kilátója alá

Varga Gergely és Honti Viktor természetfotós a Nagyszéksós-tói fotóslesen dolgozik. Fotó: Török János

Szikes jellegű élőhely



A Duna–Tisza közén fellelhető értékes szikes jellegű élőhelyek egyike a mórahalmi Nagyszéksós-tó. Ezek a tavak összegyűjtik a semlyékes vonulatok vizét, és élőhelyül, táplálkozóhelyül szolgálnak a térség fészkelő és vonuló madarai számára. A Bölömbika tanösvény bemutatja a Nagyszéksós-tó és környéke sokszínű, mozaikos élőhelyeit, a nádas, gyékényes vízparti társulásokat, sásréteket, valamint a létrehozott bivalyrezervátumot. 2008-ban a negyvenöt fiatal állattól azt várták, hogy segítenek megtisztítani a nádtól a Nagyszéksós-tavat és környékét. A bivalyok betelepítését megelőzően a terület nagy részét és a tavat szegélyező legelőt összefüggő nádas borította, a tó nagy része pedig kiszáradt.

Napokon át fúrtak, faragtak, deszkákat szögeltek szegedi természetfotósok a mórahalmi Nagyszéksós-tó kilátója alatt, ahol egy fotóslest alakítanak ki. – Összefogtunk néhányan, mert szeretnénk a területen fotózni – mondta Csejtei Péter természetfotós, lapunk karbantartás-vezetője. Rajta kívül Honti Viktor, Molnár Gyula, Balla Tihamér és Varga Gergely dolgoztak a lesen, amelyhez a faanyagot a Kiskunsági Nemzeti Park biztosította.– Ezenkívül mindent mi, saját erőből csináltunk meg – tette hozzá a fiatalember. A fotóslesen még mindig van mit alakítani.A természetfotósok, akik még a hét elején is dolgoztak a lesen, elmondták, hajnalban, amikor nincsenek látogatók a tónál, jó képeket lehet készíteni, mert akkor vannak ott a madarak. – A terület hátulról kapja a fényt, de a helyszín adott volt, ezen sajnos nem tudunk változtatni – mutatta Péter, miközben az egyik deszka kiálló végét fűrészelte.A Nagyszéksós-tó fotóslesét, ha elkészül, bárki használhatja majd, de természetesen egy házirendet is kifüggesztenek, amit minden fotósnak be kell majd tartania.– Az itt készült fotók nem öncélúak, oktatási és természetvédelmi célokat is szolgálnak. A Nagyszéksós-tón 110 madárfaj él, de ezek mellett mindig érkeznek különlegességek is, mint a citrombillegető és a pásztorgém. Több mint 40 faj költ itt – magyarázta Honti Viktor.A természetfotósok március végére szeretnék befejezni a lest, hogy tavasszal már fényképezhessék a tó élővilágát.