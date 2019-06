Főznek is a suliban a diákok - új konyhasarkot kaptak a szakiskolások

-Előételnek mangalicapástétomot készítettünk, a főétel pedig sertéspofa lesz petrezselymes snidlinges burgonyakrémmel – tudtuk meg Bálint Ferenctől a Hunguest Hotel Forrás olimpiai bajnok séfjétől. Ám ez nem az étterem aznapi kínálata volt, a séf és segítője, Szemendrey Zsuzsanna, a Hansági WorldSkills világbajnok-esélyes versenyzője az egyik szegedi szakiskolában főztek. Ugyanis szerdán adták át a Szegedi SZC József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolájának konyhasarkát.Már megszokhattuk, hogy a főként hátrányos helyzetű gyermekeket tanító intézmény rendkívül innovatív és igazán inspiráló ötletekkel áll elő. Pont egy éve alakítottak ki egy országosan egyedülálló Cseperedő szobát, majd elindítottak egy autista osztályt, és nemrégiben megújították és 21. századi közösségi térré varázsolták az iskola könyvtárát. Most újabb lépést tettek az iskolai nevelés eszközeinek kibővítésére és kialakítottak egy a tanórák és közösségi programok megtartására is használható helyiséget, egy diákkonyhát.Az Alapítvány az Alteros Gyerekekért és a Szent-Györgyi Albert Rotary Club hozzájárulásával létrehozott diákkonyha az iskola ebédlője mellett kapott helyet. A helyiség a háztartástan órák, az általános iskolai technika órák, szakkörök, délutáni közös programok, sőt még az autista osztály nevelésébe is bekapcsolható. Nemes-Nagy Erika, az intézmény igazgatója elmondta, diákjaik is részt vettek a munkálatokban, a vadonatúj konyhaszekrényt ugyanis az asztalos szakos kilencedikesek gyártották.– Oktatójuk, Csanádi Zoltán tervezte meg, a diákok pedig gyakorlati óráik keretében kivitelezték – mondta büszkén az igazgató. Angyalné Kovács Anikó, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója azt hangsúlyozta, újabb ékszerdobozzal gyarapodott az iskola. – Azt remélem, hogy ezt a konyhát a diákok örömmel és szeretettel veszik birtokba és nagyon sok tudást szednek itt magukra. Ugyanakkor a kollégák számára is remek hely lesz egy-egy teára a szünetekben. – mondta.Bálint Ferenc séf elmesélte, ő annak idején a matek vagy az angol szakkör helyett a háztartástant választotta, itt dőlt el, szakács lesz. Szerinte az a konyhasarok tökéletesen megfelel arra, hogy fakultációs céllal használják a diákok. Hajdú Csaba, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club elnöke azt hangsúlyozta, hogy fokozott figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű és a fogyatékosságával élő gyermekek támogatására. Hozzátette, két tagjuk Hajdu László és Sojnoczki Sándor jelentősen hozzájárultak a projekt sikeréhez. Az iskola alapítványának elnöke Horváthné Szabó Ágnes elárulta, vannak újabb terveik, ez pedig egy diákudvar kialakítása, amelyben helyt kapnak a cseperedők, az autista gyerekeknek külön kertrészt terveznek és emellett egy lazítós, jól érezzük magunkat sarkot is létrehoznak majd.