Főző, hímező, simogató olvasók - Ma már a könyvtár sem csöndes hely

Egy macska is lehet mágnes – vonzza az olvasót. Fotó: Kuklis István

– Jönnek a klubba, de előtte leteszik az asztalomra az elolvasott könyveket. Amelyik tetszett, azt ajánlgatják egymásnak. Ilyenkor mi hátra is dőlhetünk – mondja munkájuk eredményéről Farkas Sándorné földeáki könyvtáros. Földeák könyvtárában működik hímzőklub, kertbarátklub. A Kavar a nagyi nevű programsorozatnak minden második héten van foglalkozása.– Ez nemcsak a sütés- főzésről szól, itt a fiatalabbak elleshetik a kincset érő tapasztalatot az idősebbektől, ami nekik természetes – mondja Farkas Sándorné.A földeáki könyvtár egy azok közül, amelyek programokat szerveznek, abban a reményben, hogy a résztvevők újból olvasókká válnak. A hagyományos könyv emberi dolog, ilyen alapon minden tevékenységhez lehet köze, a kolbásztöltéshez is.– Ha valaki nem jön, pedig megígérte, már hívják is telefonon, nincs-e valami gond – halljuk Farkas Sándornétól.Egy program kedvéért odamennek, egy időre azonos érdeklődési körű közönséggé válnak, közösséggé – ez fontos élmény Paraginé Tóth Edina számára is, aki Zákányszék könyvtárosa. Zákányszéken 12 éve hirdették meg az első múltidéző vetítést, helyi, amatőr videófelvételekkel. A nagy érdeklődés miatt ismételni kellett: a filmeket nézve hangosan emlékeztek az emberek. A 2013 óta rendezett kerékpártúrák résztvevői már több ezer kilométert kerekeztek össze. – Felmerült, hogy a könyvtár szobakerékpárt kap, így a helyben olvasás mellett mozoghatnak a látogatók. Vagy a túrákhoz, vagy az olvasáshoz kapnak kedvet – számol be egy tervükről Edina.Amióta Algyőn a horgászegyesület elnöke a könyvtárban fogadja az engedélyt váltó horgászokat, előfordult, hogy a horgász várakozás közben körülnézett, aztán később visszajött beiratkozni – említ egy érdekes árukapcsolást Szilágyi-Perjési Katalin. Szépészeti tanácsadás után is akadt új beiratkozó. A legerősebb mágnes azonban most Jeromos, a befogadott macska. Mióta megírtuk, hogy Indiából kapott üdvözlő képeslapot, és erről a kereskedelmi tévék is beszámoltak, megnőtt a forgalma. Naponta érkeznek gyerekek, hogy meséljenek neki, és a képeslapok is jönnek: Svájctól Csíkszeredán és Miskolcon át Japánig nagyon sokan írnak jókívánságot az algyői macskának. A lapokból év végén kiállítást terveznek.