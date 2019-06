Főzőverseny és 4000 palacsinta az újszentiváni falunapokon

– Este tíztől másnap reggel hétig polgárőr volt, aludt két órát, most szakács, majd evés után beéneklünk, skálázunk és fellépünk, este pedig bulizunk a 3+2-vel – sorolta Berg Henrikné, az Újszentiváni Hagyományőrzők Körének tagja férjének programját, aki a XXVII. Újszentiváni Falunapok marhapörköltőzfő-versenyén is megmérettették magát.Szenczi Viktória szervezőtől megtudtuk, 12 csapat nevezett. A szatymazi Rácz László, amatőr királyi szakács és segítője, Kálmán Balázs kivételével mindannyian helyiek voltak.A sportpálya szélén sorakozó bográcsok mögött két helyről szállt fel füst, ami azt jelezte, ott nem pörkölt készül. – Mi azért nem indultunk, hogy másnak is esélyt adjunk. Mert ha nevezünk, biztos megnyerjük, az meg unalmas lett volna – magyarázta Babarczi Zsolt, aki különleges fűszerezésű grill- és hagyományos kolbászt, marha hátszínt, csirkét készített grillen, előételként pedig tetemes mennyiségű tatárbifszteket fogyasztott csapatával, amivel vastagon kenték a fokhagymával alaposan bedörzsölt, megvajazott pirítóst. A húsok mellé lángost is készítettek, de ezt is cifrázták, a sima mellett pikáns sonkás-juhtúrós töltött lángost is sütöttek.Közben kitartóan rotyogtak a pörköltek, így feltettük körkérdésünket: melyiknek mi a titka. Rácz Laci bácsi azt mondta, csak azt kell beletenni, ami bele való, semmilyen fűszert nem szabad túlzásba vinni, mert elveri egyik a másik ízét. Ennél is frappánsabb volt az íjászok csapatának főzője, Nieszner György. – Alulról az égőfejjel, felülről pedig pörkölővel adtuk neki, így két tűz között főtt a pörkölt, ezért lettünk mi kész leghamarabb – magyarázta a mester.Míg a főzők a pörköltet kavargatták, a pálya túloldalán a palacsintakirályként elhíresült plébános, Gyenes Csaba irányításával 40 sütőben, négy ember 4000 palacsintát készített. – Csak úgy sütögetünk – viccelődött a plébános, miközben egy hatalmas konyhát vivő séfet megszégyenítő módon irányította a csapatát. 2011-ben 48 serpenyőben sütött palacsintát egyszerre az akkor még zsombói plébános. Gyenes Csaba ezzel új magyar rekordot állított fel: a zsombói iskola udvarán 20 percen keresztül zsonglőrködött a serpenyőkkel. Zsonglőrködésre most nem volt szükség, folymatosan készült a lekváros és kakaós ízesítésű édesség.Az I. Szentiváni marhapörkölt-főző versenyen a zsűri döntésének értelmében a legjobb pörköltet az Újszentiváni Íjászok készítették, második helyen az Ökörpöri Kör, a dobogó harmadik fokán pedig a Faktum Mindent Bele nevű csapat végzett. A különdíjat a Hagyományőrzők Köre vihette haza.