Főzőverseny és traktorfelvonulás is volt a domaszéki falunapokon - Fotók

Tizennegyedik alkalommal gyűltek össze a domaszéki falunapok alkalmából a helyi traktorosok péntek délután. Felvonulásukkal hivatalosan is elkezdődött a hétvégi rendezvénysorozat. Kispéter Géza polgármester megnyitó beszédében azt mondta, ez egy gazdaünnep, és ilyenkor egymásnak mutatják be új szerzeményeiket a tulajdonosaik, illetve elhozzák régi, nagy becsben tartott járműveiket is, hiszen azokkal rakták le gazdaságuk alapjait.Szombaton a szórakozásé volt a főszerep az általános iskola udvarán, ahol idén 13 csapat mérte össze pörköltfőző-tudományát. A Sárkányszelídítők névre hallgató csapat azt elárulta, hogy szürkemarhából főzték az ételt, de a békesség kedvéért azt inkább nem, hogy kik azok a sárkányok, akiket meg kell szelídíteniük. Csala János azt mondta, a bográcsos főzésnél a forgatás a lényeg: egyet jobbra, kettőt balra.Csongrád megyében lassan nincs főzőverseny a szatymazi Fakanál klub atyja, az amatőr királyi szakács, Rácz Laci bácsi nélkül, aki most csülökpörköltet főzött körömmel. Domaszék testvértelepülése, az Arad megyei Pécska főzői egyedi tálalással próbálták lenyűgözni a zsűrit: nagy vekni kenyérbe szedték ki az ételt. – Parázson kellett volna pirítani, de ez most nem sikerült – mondta az egyik csapattag.Száraz Ferdinánd hentesmester, főböllér segítőivel négy, negyven literes bográcsban főzte a pörköltet 80 kiló húsból a meghívott vendégeknek.Az egyik tanteremben kóstolt a zsűri: Csiszár István mesterszakács, Antal Péter, Pécska polgármestere és Kovács István Királyhalomról, aki amikor a tisztségéről kérdeztük, csak annyit mondott, ő a falu Pityu bácsija. A zsűritagok legszigorúbbika, Csiszár István nem kímélte a pörkölteket. – Öreg marha nincs, csak rossz főző. Az íze jó, de kőkemény a hús, ezt protkóval nem lehet elrágni – bírálta az ételeket, amelyek között valóban akadt kissé odakozmált, túl sós és sótlan is. A zsűri dekoráció, íz és tálalás alapján egytől tízig pontozott, és ahogy ilyenkor lenni szokott, a szőrös szívű zsűritag mellett mindig akad egy vajszívű, aki bővebben méri a pontokat. Az átlagon ez persze semmit sem változtat.Első helyezett a Domaszéki Családok Klubja, Kiss József által készített pörköltje, második a pécskaiak főztje lett, a harmadik helyen pedig a Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület étele végzett. Különdíjat kapott Rácz László és Száraz Ferdinánd. A győztes csapat képviselője azt mondta, a pörköltfőzésnek nincs titka, jó alapanyag, odafigyelés kell hozzá, valamint egy jó bevált recept.