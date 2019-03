Francia filmnapok a Délvidék Házban

A Frankofón Filmnapok és Fesztivál országos programsorozathoz idén is csatlakozott Szeged. Március 20–26. között a Belvárosi mozi felújítása miatt a filmeket az újszegedi Délvidék Házban vetítik. Francia, belga, kanadai, marokkói, svájci, román és tunéziai alkotások is szerepelnek az idei programban olyan nagy nevekkel, mint Catherine Deneuve, Guillaume Canet, Audrey Tautou, Vincent Cassel.



A Frankofón Filmnapok nyitóestje szerdán 18 órakor lesz, ekkor a Csak a baj van veled! című filmet láthatja a közönség Audrey Tautou-val és Adéle Haenellel a főszerepben. A filmek mellett egyéb programokkal is várja az érdeklődőket az Alliance Française Szegedi Francia Kulturális Egyesület. Március 23-án 10 órától képzeletbeli utazásra hívják a családokat és baráti társaságokat. Az „utazók" útlevéllel a kezükben megismerhetik Svájc, Belgium és Franciaország egy-egy régióját személyes élményeken keresztül. Szombaton belga gasztronómiai estet tartanak az Alliance Française Dugonics téri székhelyén. Március 26-án az SZTE Rektori Hivatalban az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata című kiállításon az ENSZnyilatkozat időszerűségét a belga képregények világán keresztül mutatják be.