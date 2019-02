Futótűzként terjed a hülyeség az interneten - Szegedi rendőrökről is jelent meg már álhír

„Szörnyű tragédia! Egy órával ezelőtt borzalmas cserbenhagyásos baleset történt Szegeden, a Tisza Lajos krt. egyik gyalogos átkelőhelyénél. A vétkes jármű lassítás nélkül továbbhajtott. Több szemtanú állítása szerint a sofőr valószínűleg a telefonját nyomkodhatta, ugyanis lefelé nézett vezetés közben, és későn vette észre a zebrán átkelő családot. Megpróbálta elkerülni az ütközést, de a jobb elejével így is eltalálta az egymás mellett közlekedő civileket. Az idős asszonynál a kiérkező mentők medencetörést állapítottak meg. A 11 éves gyermek az aszfaltba ütötte a fejét, és eszméletét vesztette, rohammentő szállította kórházba. Az orvosok jelenleg is az életükért küzdenek."

A tanácsadó azt is elmondta, hogy az álhíreket szinte lehetetlen szabályozni, így alig szabályozzák. Ráadásul tulajdonképpen a szolgáltató érdekeit nem sérti, ha rengetegen megosztják őket, és ezzel nagyon komoly forgalmat generálnak. A legfontosabb az, hogy mindenki figyelmesen olvasson híreket, és ha csak egy kicsit is bizonytalan a valódiságában, semmiképp se ossza meg az ismerőseivel.

Néhány jó tanács



A hírek, cikkek olvasásakor érdemes meggyőződni a forrás hitelességéről, ugyanis a blogokban vagy a közösségi oldalakon érkező hírek nem biztos, hogy igazak. Érdemes ellenőrizni a hír dátumát. Számtalan több éve keletkezett írást osztanak meg újra és újra, friss hírként. És persze olvasni kell a sorok között. A fejlécben szereplő hangzatos cím nem mindig fedi a cikkben található tartalmat. A szerzőnek is érdemes utánanézni. Nagyobb eséllyel lehet hinni egy, a témában szakértőnek számító emberrel készült interjúnak, mint a helyi piaci pletykáknak.

Ez a hír bukkant fel a napokban több internetes oldalon is.A hírrel van egy elég komoly gond: egy szó sem igaz belőle. A folytatásában egyébként hivatkoznak a szegedi rendőrökre is, így őket kérdeztük, hogy mit lehet tenni az álhírek ellen.Szabó Tamás, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság informatikai szaktanácsadója hangsúlyozta, senkinek se legyenek illúziói: az álhírekkel nagyon nehéz bármit is kezdeni.Szerinte mindenkinek a józan eszére kell hagyatkoznia, és megbízható forrásokból tájékozódnia. Éppen ezért, ha az idézetthez hasonló, balesetről szóló cikket látunk valahol – ha nem vagyunk biztosak az információ hitelességében –, ajánlott megnézni például a rendőrség hivatalos oldalát,, ahol garantáltan pontos információkat találunk.– Nem véletlenül van tele álhírekkel a Facebook – tette hozzá Szabó.A rendőrség egyébként próbál tenni a biztonságos internethasználatért, így az álhírek ellen is, egészen pontosan azért, hogy azokat a helyükön kezeljék az emberek.Elek Gábor, a bűnmegelőzési osztály alezredese elmondta, hogy több olyan helyi prevenciós program is van, amelynek kiemelt eleme az internetbiztonság. Egészen kis kortól folyik már a gyermekek oktatása, hogy tudatos nethasználókká váljanak. De legalább ilyen fontos a gyermekekkel foglalkozó szakemberek – például leendő tanárok, hitoktatók, egészségügyben dolgozók – képzése is, hiszen ők azok, akik a fiatalok mindennapjaiban komoly támogatást tudnak nyújtani. Erre is külön prevenciós programot dolgozott ki a CSMFK Bűnmegelőzési Osztálya.