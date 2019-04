Futva segítettek az Árkád Futófesztiválon - Fotók

Tényleg fesztiválhangulat uralkodott a bevásárlóközpont előtt, illetve a futók útvonala is telis-tele volt meglepetésekkel, izgalmas állomásokkal. A felkészülésben Rubint Réka segített a résztvevőknek, míg a jó hangulatról a 2000-es évek német legendája, Master Blaster gondoskodott a lemezjátszók mögött. Két távot lehetett teljesíteni, az egyik másfél kilométeres volt, a másik öt kilométeres. Mindkét esetben az Árkád volt a rajt és a cél helyszíne is.Bálint és András is az utóbbi hossz teljesítésére vállalkozott, lapunk kérdésére az indulás előtt elmondták, régóta rendszeresen járnak futni, ez a hobbijuk. A vásárhelyi futóversenyen is ott voltak, Bálint akkor 3,5 kilométeren futott, azt mondja, hosszabb távon is kipróbálja most magát, míg András elmondása szerint ez a levezetője, hiszen ő a húsvét előtti megmérettetésen 14 kilométeres váltóban indult. Hozzátették, segíteni jöttek, illetve azért, hogy jól érezzék magukat.Segítettek is, mert a fesztivál nevezési díjaiból befolyt összeget a „Reménysugár" a Dél-Alföldi Hematológiai és Onkológiai Gyermekbetegekért Alapítványnak adományozták, akik betegőrző monitort vásárolnak a pénzből, ez biztosítja majd a gyermekek fájdalommentes vizsgálatát.