Gamer napok a Plázában: a legelső Nintendót is kipróbálhatták - Fotók

Régi és új konzolokat próbálhattak ki azok, akik a hétvégén ellátogattak a Szegedi Plaza Gamer napok rendezvényére. A különleges programon egymás mellett lehetett játszani a legújabb csúcskészülékekkel és több mint 30 éves darabokkal. Mindegyiket Szakács Gábor gyűjteményéből hozták Szegedre, aki húsz éve megszállottja a virtuális világnak.- A legrégebbi kipróbálható gép egy 1985-ös Nintendo, de van 90-es évek-beli játék is – mutatta gyűjteményét, melyen folyamatosan játszottak a gyerekek – és a felnőttek is. – Azt szoktam mondani, hogy ez igazi szülő-lebuktató kiállítás. Az apukák papolnak otthon a gyerekeknek, hogy miért kell annyit kockulni, aztán felismerik gyerekkoruk játékát, leülnek nosztalgiázni és kiderül, hogy ők is ugyanezt csinálták annak idején – nevetett a gyűjtő.A tapasztalatok egyébként azt mutatták, hogy a felnőttek mellett a 6-10 éves korosztályt érdekelték még a retro számítógépes játékok. A felsősök és tinédzserek kizárólag a modern darabokkal voltak hajlandók játszani. – Úgy látszik, a kicsiket még nem érdekli a csillivilli világ és a tökéletes grafika, csak az, hogy jót lehessen játszani – foglalta össze Szakács Gábor.A rendezvényen egy szoborkiállítás is helyet kapott, természetesen számítógépes játékok szereplőiről. Aki pedig élőben szeretett volna találkozni olyanokkal, akiket csak a monitorról ismer, szombat délután ezt is megtehette, ugyanis két youtuber, Isti és Unfield volt a programsorozat vendége.