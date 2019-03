Ganxsta Zolee ezúttal csak beszélgetni jön a JATE-ba

Új kezdeményezésük – amely JATE Sikersztorik néven fut –, hogy fiatal egyetemisták szerveznek beszélgetéseket a kortársaiknak. Persze az előadások mindenki számára nyitottak. Márciusban 6 alkalommal hoznak el különleges embereket. Rapperek, slammerek, írók is tiszteletüket teszik. Cél a szórakoztatás és az oktatás vegyítése, egy kis vita kialakítása az adott témáról.



Március 11-én este 8-kor az online fizetőeszközökről lesz szó, mesél az SZTE egyik egyetemi docense, Vinkó Tamás is. 12-én kicsit más vizekre evezve este 6-kor a slam poetry világába kalauzol Kemény Zsófi, aki nemcsak slammer, író is.



Március 18-án délután 5-kor pedig Ganxsta Zolee és Vad Róbert, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság őrnagya mesél a lázadásról, hogy nézett ez ki régen, és hogyan néz ki ma.



Március 19-én hétkor már az egyik leghíresebb magyar oldal, a TrollFoci vezetőiavatnak be, hogy lett baráti viccelődésből karrier.



Március 20-án Reisz Gábor filmrendező árul el érdekességeket forgatókönyvekről és legújabb filmjéről, a Rossz versekről. Ugyanezen a napon 6-kor pedig a megvalósítás művészete, vagyis a start-up cégek kerülnek terítékre. Károlyi Antal mesél a Hungarian Business Angel Networktől és Illés Richard a Hiventurestől.