Gazdálkodj okosan a zsebpénzedből is!

Nem illik beszélni róla

Egy napot adunk pár ezerért

Spórolni taníthat a zsebpénz

Érzelmileg kapcsolódunk a pénzhez

A gyerekek nagyon korán, akár már ötévesen érzelmi különbséget tudnak tenni a pénz elköltése és megtakarítása között, ami hatással van a pénzzel kapcsolatos viselkedésük kialakulására, állapította meg egy amerikai kutatás.Az elmúlt évtizedben nagyon népszerűek lettek azok a gyerekeknek szánt képzések, amelyek megtanítanak a pénz kezelésére, értékére, a kiadások és megtakarítások nyomon követésére. Ez ugyanis nagyon fontos, ha felnőttként is boldogulni szeretnénk.A nagycsaládos édesanya és happiness coach, Istók Zsófia egyetért azzal, hogy fontos minél előbb, minél fiatalabb korban beszélgetni a pénzről. Azt viszont belátja, ez nem könnyű, főleg, mert itthon még mindig rosszul állunk a kérdéshez.– Magyarországon tabunak számít beszélni a pénzről. Egyszerűen nem illik feszegetni a témát, pedig mindannyiunk életének fontos részét jelenti – mondja, és hozzáteszi, mivel titkolózunk – még családon belül is –, általában jól kezelni sem tanuljuk meg időben.Fontos megérteni, hogy pénzre szükségünk van. Ám azt is, hogy a fizetés, amit a szülők a munkájukért kapnak, nem egy kiapadhatatlan kút, nem végtelen.– Amikor vásárolni megyünk a gyerekeimmel, mindig megbeszéljük, hogy mennyi pénzünk van, és hogy ki mit választhat magának – meséli az anyuka, és elmondja, ez azért is fontos, mert amíg az ember nem dolgozik, addig nehezen látja át, hogy mit adnak a szülők a fizetésükért.– Szoktuk mondani, hogy a pénzért meg kell dolgozni, de érthető, ha egy gyerek még nem tudja felmérni, hogy mit jelent napi 8-10 órát áldozni annak a 7-10 ezer forintnak a megkeresésére, amit aztán pár perc alatt el tudunk költeni – magyarázza.Fontos figyelni arra is, hogy lehetőleg mindig legyen megtakarításunk. A spórolás már akár az első zsebpénzünk megkapása után megkezdhető. Ha a kezdetektől fogva egy bizonyos részét félretesszük a pénzünknek, akkor felnőttként ez egyáltalán nem okoz majd problémát, és nagyobb anyagi biztonságban élhetünk majd, vélekedik.Kiemeli, arról is érdemes beszélgetni, hogy mire a mai gyerekek felnőnek, addigra készpénz talán már nem is lesz. De ha mégis, a bankszámlák közötti pénzmozgás logikáját akkor is meg kell érteni. Mindezekben segítséget nyújthatnak a pénzügyi társasjátékok, mint a Zsebre megy, a Monopoly vagy a Gazdálkodj okosan.A kutatók a cikkben említett tanulmányhoz egy „pazarló-spórolós skálát" készítettek, és kérdéseket tettek fel a részt vevő gyerekeknek arról, hogy mit éreznek, amikor pénzt költenek és amikor spórolnak. A kutatásban szereplő 225 gyereket a válaszok alapján sorolták be a skálán.Ezt követően a kutatók azt is megvizsgálták, hogy ezek az érzelmi reakciók mennyire csapódnak le a mindennapi életben: a válaszhoz minden gyereknek adtak egy dollárt, hogy belátása szerint költse játékra vagy tegye félre magának. „Megállapítottuk, hogy az öt–tíz éves korcsoportban a pénz elköltéséhez, valamint megspórolásához társuló érzelmek jól jelzik, hogy a gyerekek mit is fognak kezdeni a pénzükkel" – mondta el Craig Smith, a tanulmány vezető szerzője.A pazarlásra hajló gyerekek akkor is inkább megvásároltak egy terméket, mintsem megspórolták volna a pénzüket, ha az nem is vonzotta őket. „Ez a viselkedés a felnőtteknél tapasztaltra hasonlít: nem számít, mennyire érdekli őket egy dolog, a költéssel vagy spórolással kapcsolatos érzelmi beállítottságuk elárulja, hogy megvásárolják az árut, vagy inkább megtartják a pénzt" – fűzte hozzá Smith. A tanulmány szerint négyszer annyi gyerek volt spórolós, mint költekező, ami a felnőttekre is igaz, írja az MTI.